Марадона назвал матч Лионеля Месси фильмом ужасов

Легендарный аргентинец проехался по своей сборной после позорного поражения от Венесуэлы

Диего Марадона. Фото: Getty Images

Марадона назвал матч Лионеля Месси фильмом ужасов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/7ba/ac9/5c97baac976e2.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/7ba/ac9/5c97baac976e2.png 2019-03-24T19:16:00+02:00 Футбол Легендарный аргентинец проехался по своей сборной после позорного поражения от Венесуэлы

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона поделился впечатлениями от проигрыша сборной своей страны в товарищеском поединке с Венесуэлой (1:3), состоявшемся в Мадриде

"Я не смотрю фильмы ужасов, – съехидничал Марадона. – Венесуэла оказалось очень организованным коллективом. Они ворвались в игру с аргентинцами через окно, а не дверь. Знаете, что? Управляющие нашим футболом постоянно врут. Вот поэтому национальная сборная не может победить, извините", – цитирует Диего El Mundo Deportivo.

Напомним, следующий поединок Аргентина сыграет против Марокко 26 марта. Но, как выяснилось, Лионель Месси пропустит товарищеский матч против экс-звезды киевского "Динамо": у нападающего "Барселоны" обнаружились проблемы с пахом. Под угрозой и участие Месси в апрельских поединках 1/4 Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

Как сообщалось ранее, Диего Марадону прооперировали в Буэнос-Айресе: у него было обнаружено кровотечение в желудке.

Также сообщалось, что подопечный Марадоны забил невероятный гол через себя.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Марадона назвал матч Лионеля Месси фильмом ужасов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.