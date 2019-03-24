Марадона назвал матч Лионеля Месси фильмом ужасов
Легендарный аргентинец проехался по своей сборной после позорного поражения от Венесуэлы
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона поделился впечатлениями от проигрыша сборной своей страны в товарищеском поединке с Венесуэлой (1:3), состоявшемся в Мадриде
"Я не смотрю фильмы ужасов, – съехидничал Марадона. – Венесуэла оказалось очень организованным коллективом. Они ворвались в игру с аргентинцами через окно, а не дверь. Знаете, что? Управляющие нашим футболом постоянно врут. Вот поэтому национальная сборная не может победить, извините", – цитирует Диего El Mundo Deportivo.
Напомним, следующий поединок Аргентина сыграет против Марокко 26 марта. Но, как выяснилось, Лионель Месси пропустит товарищеский матч против экс-звезды киевского "Динамо": у нападающего "Барселоны" обнаружились проблемы с пахом. Под угрозой и участие Месси в апрельских поединках 1/4 Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".
Как сообщалось ранее, Диего Марадону прооперировали в Буэнос-Айресе: у него было обнаружено кровотечение в желудке.
Также сообщалось, что подопечный Марадоны забил невероятный гол через себя.
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