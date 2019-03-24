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Марадона назвал матч Лионеля Месси фильмом ужасов

Сегодня, 19:16

Легендарный аргентинец проехался по своей сборной после позорного поражения от Венесуэлы

Диего Марадона
Диего Марадона. Фото: Getty Images
Марадона назвал матч Лионеля Месси фильмом ужасов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/7ba/ac9/5c97baac976e2.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/7ba/ac9/5c97baac976e2.png Футбол Легендарный аргентинец проехался по своей сборной после позорного поражения от Венесуэлы

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона поделился впечатлениями от проигрыша сборной своей страны в товарищеском поединке с Венесуэлой (1:3), состоявшемся в Мадриде

"Я не смотрю фильмы ужасов, – съехидничал Марадона. – Венесуэла оказалось очень организованным коллективом. Они ворвались в игру с аргентинцами через окно, а не дверь. Знаете, что? Управляющие нашим футболом постоянно врут. Вот поэтому национальная сборная не может победить, извините", – цитирует Диего El Mundo Deportivo.

Напомним, следующий поединок Аргентина сыграет против Марокко 26 марта. Но, как выяснилось, Лионель Месси пропустит товарищеский матч против экс-звезды киевского "Динамо": у нападающего "Барселоны" обнаружились проблемы с пахом. Под угрозой и участие Месси в апрельских поединках 1/4 Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

Как сообщалось ранее, Диего Марадону прооперировали в Буэнос-Айресе: у него было обнаружено кровотечение в желудке.

Также сообщалось, что подопечный Марадоны забил невероятный гол через себя.

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Тег Лионель Месси, сборная Аргентины, Диего Марадона

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Сегодня|Спорт

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