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Марадона – самый техничный футболист в истории: Роналду и Неймар не попали в ТОП-10

21 апреля, 10:43

Александр Трикиша

Составлен список самых техничных футболистов в истории

Аналитики портала GiveMeSport составили рейтинг самых техничных футболистов за всю историю. Первое место в списке занял легендарный аргентинец Диего Марадона. На втором месте оказался знаменитый бразилец Роналдиньо, отсидевший накануне месяц в парагвайской тюрьме. Тройку замкнул легенда Барселоны и сборной Нидерландов Йохан Кройфф.

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Интересно, что "Король футбола" Пеле, соревнующийся с Марадоной за звание лучшего футболиста в истории, в этом рейтинге оказался только на 14-м месте.

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Звезда "Барселоны" Лионель Месси занимает лишь пятое место, а лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду и вовсе за пределами ТОП-10 – на 13-м месте. Перед ним расположился самый дорогой футболист мира Неймар из "Пари Сен-Жермен". Интересно, что выше них оказался бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз.

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Смотрите лучшие финты Диего Марадоны:

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Топ-20 самых техничных футболистов в истории по версии GiveMeSport:

  • 1. Диего Марадона
  • 2. Роналдиньо
  • 3. Йохан Кройфф
  • 4. Зинедин Зидан
  • 5. Лионель Месси
  • 6. Джордж Бест
  • 7. Тьерри Анри
  • 8. Андрес Иньеста
  • 9. Андреа Пирло
  • 10. Хави
  • 11. Пол Скоулз
  • 12. Неймар
  • 13. Криштиану Роналду
  • 14. Пеле
  • 15. Альфредо Ди Стефано
  • 16. Роналдо
  • 17. Ференц Пушкаш
  • 18. Хуан Роман Рикельме
  • 19. Роберто Баджо
  • 20. Арьен Роббен

Отметим, что Диего Марадона, как и еще один футболист из этого списка Джордж Бест, также вошел в другой ТОП – уже по версии Sportsmail. Издание составило список самых известных балагуров мирового футбола: от посредника наркобаронов до тех, кого погубил алкоголь.

Самые известные балагуры мирового футбола

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Криштиану Роналду Неймар Зинедин Зидан Лионель Месси Пеле Диего Марадона Роналдиньо Тьерри Анри Хави Андреа Пирло Пол Скоулз Андрес Иньеста Джордж Бест Йохан Кройфф

Источник: Сегодня|Спорт

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