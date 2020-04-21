Марадона – самый техничный футболист в истории: Роналду и Неймар не попали в ТОП-10

Аналитики портала GiveMeSport составили рейтинг самых техничных футболистов за всю историю. Первое место в списке занял легендарный аргентинец Диего Марадона. На втором месте оказался знаменитый бразилец Роналдиньо, отсидевший накануне месяц в парагвайской тюрьме. Тройку замкнул легенда Барселоны и сборной Нидерландов Йохан Кройфф.

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Интересно, что "Король футбола" Пеле, соревнующийся с Марадоной за звание лучшего футболиста в истории, в этом рейтинге оказался только на 14-м месте.

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Звезда "Барселоны" Лионель Месси занимает лишь пятое место, а лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду и вовсе за пределами ТОП-10 – на 13-м месте. Перед ним расположился самый дорогой футболист мира Неймар из "Пари Сен-Жермен". Интересно, что выше них оказался бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз.

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Смотрите лучшие финты Диего Марадоны:

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Топ-20 самых техничных футболистов в истории по версии GiveMeSport:

1. Диего Марадона

2. Роналдиньо

3. Йохан Кройфф

4. Зинедин Зидан

5. Лионель Месси

6. Джордж Бест

7. Тьерри Анри

8. Андрес Иньеста

9. Андреа Пирло

10. Хави

11. Пол Скоулз

12. Неймар

13. Криштиану Роналду

14. Пеле

15. Альфредо Ди Стефано

16. Роналдо

17. Ференц Пушкаш

18. Хуан Роман Рикельме

19. Роберто Баджо

20. Арьен Роббен

Отметим, что Диего Марадона, как и еще один футболист из этого списка Джордж Бест, также вошел в другой ТОП – уже по версии Sportsmail. Издание составило список самых известных балагуров мирового футбола: от посредника наркобаронов до тех, кого погубил алкоголь.

Самые известные балагуры мирового футбола

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