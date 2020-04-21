Марадона – самый техничный футболист в истории: Роналду и Неймар не попали в ТОП-10

Аналитики портала GiveMeSport составили рейтинг самых техничных футболистов за всю историю. Первое место в списке занял легендарный аргентинец Диего Марадона. На втором месте оказался знаменитый бразилец Роналдиньо, отсидевший накануне месяц в парагвайской тюрьме. Тройку замкнул легенда Барселоны и сборной Нидерландов Йохан Кройфф.
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Интересно, что "Король футбола" Пеле, соревнующийся с Марадоной за звание лучшего футболиста в истории, в этом рейтинге оказался только на 14-м месте.
Звезда "Барселоны" Лионель Месси занимает лишь пятое место, а лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду и вовсе за пределами ТОП-10 – на 13-м месте. Перед ним расположился самый дорогой футболист мира Неймар из "Пари Сен-Жермен". Интересно, что выше них оказался бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз.
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Смотрите лучшие финты Диего Марадоны:
Топ-20 самых техничных футболистов в истории по версии GiveMeSport:
- 1. Диего Марадона
- 2. Роналдиньо
- 3. Йохан Кройфф
- 4. Зинедин Зидан
- 5. Лионель Месси
- 6. Джордж Бест
- 7. Тьерри Анри
- 8. Андрес Иньеста
- 9. Андреа Пирло
- 10. Хави
- 11. Пол Скоулз
- 12. Неймар
- 13. Криштиану Роналду
- 14. Пеле
- 15. Альфредо Ди Стефано
- 16. Роналдо
- 17. Ференц Пушкаш
- 18. Хуан Роман Рикельме
- 19. Роберто Баджо
- 20. Арьен Роббен
Отметим, что Диего Марадона, как и еще один футболист из этого списка Джордж Бест, также вошел в другой ТОП – уже по версии Sportsmail. Издание составило список самых известных балагуров мирового футбола: от посредника наркобаронов до тех, кого погубил алкоголь.
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