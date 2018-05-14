Марадона сказал "Да": легендарный футболист согласился тренировать "Динамо"

Футбольный агент Стефано Сеси, который работает со знаменитым в прошлом аргентинским футболистом Диего Марадоной, заявил, что его клиент дал согласие возглавить белорусский клуб "Динамо" из Бреста. Вчера мы писали о том, что Марадона рассматривает три варианта: "Динамо" Брест, а также неназванные команды из Саудовской Аравии и Кувейта.

"Мы, я и адвокат Марадоны, встречаемся в понедельник с представителями команды "Динамо" Брест в Дубае. Речь идет о том, чтобы Диего Марадона тренировал команду, сам он дал согласие. У Диего все отлично, он тоже в Дубае. Он приедет в Россию на чемпионат мира по футболу как журналист. Он будет представлять государственный телеканал Венесуэлы Telesur", – рассказал Сеси, слова которого приводит агентство Sputnik Беларусь.

Ранее мы писали, что Диего Марадона больше не тренер клуба из ОАЭ "Аль-Фуджайра". Специалист решил уйти в отставку после того, как не удалось вывести команду в элитный дивизион страны. 57-летний Марадона возглавил команду в мае прошлого года, но даже года продержаться на посту не сумел.

В ноябре прошлого года стало известно, что Марадона хочет посадить в тюрьму собственную дочь. Знаменитый аргентинец обвиняет родственницу в краже большой суммы денег.