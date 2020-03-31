"Марадона творил на протяжении пяти лет, а Месси – уже 15 лет": Диего больше не в почете

Знаменитый итальянец призвал фанатов Марадоны смириться, что он - не лучший аргентинец в истории футбола

Бывший нападающий сборной Италии Антони Кассано считает, что аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси превзошел своего легендарного соотечественника Диего Марадону. Главный козырь Лео – стабильная игра на протяжении уде 15-ти лет. Ранее мы писали, что "Король футбола" Пеле назвал лучшего игрока современности.

"Марадона творил невиданные вещи на протяжении 4-5 лет. Однако Месси делает то же самое уже 15 лет. Он забил 710 голов и отдал 300 голевых передач. Когда Месси выходит на поле, его команда заранее ведет 1:0. Фанаты Марадоны должны смириться с этим. Есть кто-то, кто опередил его", – цитирует Кассано Football Italia.

Марадона за свою карьеру становится чемпионом Аргентины, дважды – в Италии, выигрывал Кубок и Суперкубок в Испании и Италии, также с "Наполи" побеждал в Кубке УЕФА. Но главная победа в его карьере состоялась в футболке национальной команды, когда Марадона привел Аргентину к победе на чемпионате мира 1986 года.

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Месси был близок к повторению достижения Марадоны, но в 2010 году его команда уступила в финале Германии. Тем не менее, аргентинец 10 раз становился чемпионом Испании, шесть раз выигрывал национальный Кубок, восемь раз – Суперкубок Испании. Четыре раза Месси побеждала в Лиге чемпионов, по три раза в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. Кстати, накануне Месси изобразили в образе Че Гевары.

Месси является шестикратным обладателем "Золотого мяча". Марадона не может таким похвастаться, ведь в его время награда вручалась только футболистам из Европы.

Смотрите, как забивает Лионель Месси:

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