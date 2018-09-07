Марадоне разрешили совмещать работу в Беларуси и Мексике

Брестское "Динамо" опубликовало заявление по поводу вступления Диего Марадоны в должность технического директора мексиканского "Дорадоса".

"Диего Марадона был приглашен в футбольный клуб "Динамо-Брест" в качестве почетного представителя клуба.

Основными его обязанностями является популяризация белорусского футбола, развитие инфраструктуры, участие в трансферных кампаниях, привлечение спонсоров, развитие детско-юношеского футбола.

Согласно условиям контракта, Диего Марадона может занимать должности в сторонних организациях.

Таким образом, Диего Марадона продолжает занимать должность председателя правления ФК "Динамо-Брест" одновременно совмещая ее с должностью технического директора мексиканского футбольного клуба", – говорится в сообщении клуба.

В мае Марадона занял должность председателя правления брестского "Динамо", выступающего в высшей лиге чемпионата Белоруссии. Ранее пресс-служба "Динамо" (Брест) сообщала, что Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями. Какова судьба его работы в Беларуси теперь пока остается загадкой.

Ранее мы сообщали, что Диего Марадона готов бросить "Динамо" и бесплатно тренировать сборную Аргентины.Бывший футболист остался недоволен выступлением команды на ЧМ-2018.

Мы также сообщали, что Марадона сделал предложение своей подруге, которая моложе его на 29 лет. Женой легенды мирового футбола станет Росио Олива, которая ранее также была профессиональной футболисткой.