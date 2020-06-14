Марадону и не вспомнят: У "Наполи" новый лучший бомбардир в истории

Бельгийский футболист выступает за неаполитанский клуб с 2013 года

Бельгийский нападающий итальянского "Наполи" Дрис Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Мертен отличился забитым мячом в ответном матче полуфинала Кубка Италии против "Интера" (1:1) и помог своей команде пробиться в главный матч турнира, где их соперником будет "Ювентус".

Этот мяч стал для Мертенса 122 в футболе "Наполи". Он определил в списке бомбардиров клуба бывшего капитана неаполитанцев Марека Гамшика, у которого осталось 121 мяч. Третье место занимает еще недавний лидер Диего Марадона. Аргентинец, защищая цвета клуба с 1984 по 1991 год, наколотил 115 мячей. Побить это достижение сумел только Гамшик в 2017 году. А сейчас Марадона уже скатился на третье место.

Отметим, что "Гамшик" является рекордсменок "Наполи" по количеству проведенных матчей. Словацкий футболист отыграл за неаполитанцев 520 поединков во всех турнирах. Сейчас он выступает за китайский "Далянь Ифан".

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Мертенс выступает за "Наполи" с 2013 года. Он провел в составе команды 311 матчей. В текущем сезоне на счету 33-летнего бельгийца 13 голов и 6 результативных передач во всех турнирах.

Смотрите, как Дрис Мертенс забивает в текущем сезоне:

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