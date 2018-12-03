Марадону в Мексике втащили в лифт во избежание драки с болельщиками
Легендарный аргентинец рассвирепел после поражения в финале
Звезда мирового футбола 1980-х Диего Марадона вновь оказался в эпицентре скандала. На этот раз – в Мексике, где Марадона работает главным тренером клуба "Дорадос" во втором по силам дивизионе, начиная с сентября 2018 года. Легендарный аргентинец вступил в конфликт с болельщиками "Атлетико Сан-Луис", которые после победы их команды в овертайме финала плей-офф провоцировали Марадону песнями.
В первом матче 30 ноября выиграл "Дорадос" (1:0), в ответном поединке, который прошел сегодня ранним утром по киевскому времени, "Атлетико Сан-Луис" выиграл – 3:2 (хотя два раза отыгрывался). Голы на чужом поле в данном случае роли не играли, победителя определяли в овертайме, им стали хозяева – 4:2.
В подтрибунном помещении, куда непонятно каким образом попали болельщики, Марадона среагировал на обидные речевки, но сотрудники "Дорадоса" не позволили разгореться драке и оттащили главного тренера команды к лифту.
Así Maradona en el partido de @Dorados y @AtletideSanLuis pic.twitter.com/Mp5YH7pRCK— Guillermo Cabrera (@MemoCS_) 3 декабря 2018 г.
Видео инцидента в своем Твиттере выложил журналист Гильермо Кабрера.
Два месяца назад Марадона заявил, что употреблял наркотики со многими своими критиками.
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