Марадону в Мексике втащили в лифт во избежание драки с болельщиками

Звезда мирового футбола 1980-х Диего Марадона вновь оказался в эпицентре скандала. На этот раз – в Мексике, где Марадона работает главным тренером клуба "Дорадос" во втором по силам дивизионе, начиная с сентября 2018 года. Легендарный аргентинец вступил в конфликт с болельщиками "Атлетико Сан-Луис", которые после победы их команды в овертайме финала плей-офф провоцировали Марадону песнями.

В первом матче 30 ноября выиграл "Дорадос" (1:0), в ответном поединке, который прошел сегодня ранним утром по киевскому времени, "Атлетико Сан-Луис" выиграл – 3:2 (хотя два раза отыгрывался). Голы на чужом поле в данном случае роли не играли, победителя определяли в овертайме, им стали хозяева – 4:2.

В подтрибунном помещении, куда непонятно каким образом попали болельщики, Марадона среагировал на обидные речевки, но сотрудники "Дорадоса" не позволили разгореться драке и оттащили главного тренера команды к лифту.

Видео инцидента в своем Твиттере выложил журналист Гильермо Кабрера.

Два месяца назад Марадона заявил, что употреблял наркотики со многими своими критиками.