Марчело Липпи во второй раз за год ушел из сборной Китая

Итальянский специалист зарабатывал в Поднебесной 25 миллионов евро в год

Марчелло Липпи / Фото: Reuters

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Главный тренер сборной Китая Марчелло Липпи объявил об уходе со своего поста после поражения в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Сирии (1:2). 71-летний итальянец работал со сборной Китая с октября 2016 года. В январе этого года Липпи в первый раз ушел из команды, которую принял Фабио Каннаваро, но в мае пост снова занял Липпи.

"Знаю, что у меня высокая зарплата, очень высокая. Знаю, что должен взять на себя всю ответственность. С сегодняшнего дня я больше не являюсь главным тренером сборной Китая. Благодарю всех", – цитирует Липпи La Gazzetta dello Sport.

Ранее китайские журналисты обвинили Липпи в пренебрежении своими обязанностями. В частности, представители СМИ указали итальянцу на его высокую зарплату – порядка 25 миллионов евро в год.

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У руля сборной Китая во время второго прихода на эту должность Липпи провел 7 матчей, одержав 5 побед, однажды сыграв вничью и проиграв в матче с Сирией. После 4 туров Китай занимает 2-е место в отборочной группе A, набрав 7 очков и уступая сирийцам, в активе которых 12 очков. Ранее мы писали, что сборная Китая прибегнет к обману ради выхода на чемпионат мира.

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