Марек Гамшик превзошел рекорд Диего Марадоны

Сегодня, 17:11

Нападающий из Словакии забил 116 голов за "Наполи" – это абсолютный рекорд клуба

 

Марек Гамшик. Фото AFP
Марек Гамшик. Фото AFP

Словацкий полузащитник "Наполи" Марек Гамшик превзошел рекорд чемпиона мира по футболу 1986 года аргентинца Диего Марадоны по количеству забитых мячей за неаполитанский клуб.

Футболисты "Наполи " в субботу проводят домашний матч 18-го тура чемпионата Италии с "Сампдорией" и ведут со счетом 3:2 после первого тайма. Третий гол хозяев забил на 39-й минуте Гамшик, в активе которого стало 116 мячей за неаполитанцев, что является абсолютным рекордом клуба.

Марадона забил 115 мячей за "Наполи", защищая цвета клуба с 1984 по 1991 год. Гамшик выступает за "Наполи" с 2007 года.

Ранее 16 декабря Гамшик повторил бомбардирский рекорд Марадоны за "Наполи". Тот гол в ворота "Торино" стал 115-м для Гамшика за неаполитанский клуб.

Ранее Гамшик стал героем костюма на Хэллоуин. Образ словацкого футболиста примерила девушка одноклубника Марека Дриса Мертенса. Сам бельгиец переоделся в Лоренцо Инсинье.

Также мы сообщали, что Марадона хочет посадить в тюрьму собственную дочь. Знаменитый аргентинец обвиняет родственницу в краже большой суммы денег. Диего считает, что за действиями дочерей может стоять его бывшая супруга – Клаудия Вильяфане.
чемпионат Италии, Наполи, Диего Марадона, Марек Гамшик

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Источники:

РСпорт, Сегодня|Спорт

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