Марек Гамшик превзошел рекорд Диего Марадоны

Нападающий из Словакии забил 116 голов за "Наполи" – это абсолютный рекорд клуба

Словацкий полузащитник "Наполи" Марек Гамшик превзошел рекорд чемпиона мира по футболу 1986 года аргентинца Диего Марадоны по количеству забитых мячей за неаполитанский клуб.

Футболисты "Наполи " в субботу проводят домашний матч 18-го тура чемпионата Италии с "Сампдорией" и ведут со счетом 3:2 после первого тайма. Третий гол хозяев забил на 39-й минуте Гамшик, в активе которого стало 116 мячей за неаполитанцев, что является абсолютным рекордом клуба.

Марадона забил 115 мячей за "Наполи", защищая цвета клуба с 1984 по 1991 год. Гамшик выступает за "Наполи" с 2007 года.

Ранее 16 декабря Гамшик повторил бомбардирский рекорд Марадоны за "Наполи". Тот гол в ворота "Торино" стал 115-м для Гамшика за неаполитанский клуб.

Ранее Гамшик стал героем костюма на Хэллоуин. Образ словацкого футболиста примерила девушка одноклубника Марека Дриса Мертенса. Сам бельгиец переоделся в Лоренцо Инсинье.

Также мы сообщали, что Марадона хочет посадить в тюрьму собственную дочь. Знаменитый аргентинец обвиняет родственницу в краже большой суммы денег. Диего считает, что за действиями дочерей может стоять его бывшая супруга – Клаудия Вильяфане.