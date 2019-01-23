Марио Балотелли подписал контракт с "Марселем"
За полгода нападающий заработает около трех миллионов долларов
Итальянский нападающий Марио Балотелли перешел на правах свободного агента из "Ниццы" в "Марсель". Со своей новой командой 28-летний футболист заключил контракт до конца сезона, по которому, по информации Goal, заработает около 3 миллионов долларов.
В составе "Ниццы" Балотелли в общей сложности провел 76 матчей, в которых забил 43 гола и сделал 4 голевые передачи.
На данный момент "Марсель" и "Ницца" делят в чемпионате Франции седьмое и восьмое места, набрав по 31 очку, однако новая команда Балотелли провела на игру меньше.
Напомним, что прошлой осенью Марио Балотелли временно отчислен из команды из-за лишнего веса. По этой же причине главный тренер сборной Италии Роберто Манчини исключил 28-летнего форварда из состава национальной команды несколько дней назад. Вес Марио преодолел отметку в 100 килограмм при росте 189 сантиметров.
В апреле прошлого года стало известно, что Марио Балотелли флиртует со "звездой бесплатного порно" по прозвищу "Катя-красавица". Девушку даже выгнали из квартиры из-за непристойных звуков.
Кстати, недавно сам футболист жаловался, что часто становится жертвой расизма из-за цвета своей кожи. В одним из интервью Балотелли заявил: "Будь я белым, у меня было бы меньше проблем".
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