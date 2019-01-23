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Марио Балотелли подписал контракт с "Марселем"

Сегодня, 18:51

За полгода нападающий заработает около трех миллионов долларов

Балотелли в "Марселе"
Балотелли в "Марселе". Фото: AFP
Марио Балотелли подписал контракт с "Марселем" //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/89b/780/5c489b7805e74.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/89b/780/5c489b7805e74.jpg Футбол За полгода нападающий заработает около трех миллионов долларов

Итальянский нападающий Марио Балотелли перешел на правах свободного агента из "Ниццы" в "Марсель". Со своей новой командой 28-летний футболист заключил контракт до конца сезона, по которому, по информации Goal, заработает около 3 миллионов долларов.

В составе "Ниццы" Балотелли в общей сложности провел 76 матчей, в которых забил 43 гола и сделал 4 голевые передачи.

На данный момент "Марсель" и "Ницца" делят в чемпионате Франции седьмое и восьмое места, набрав по 31 очку, однако новая команда Балотелли провела на игру меньше.

Напомним, что прошлой осенью Марио Балотелли временно отчислен из команды из-за лишнего веса. По этой же причине главный тренер сборной Италии Роберто Манчини исключил 28-летнего форварда из состава национальной команды несколько дней назад. Вес Марио преодолел отметку в 100 килограмм при росте 189 сантиметров.

В апреле прошлого года стало известно, что Марио Балотелли флиртует со "звездой бесплатного порно" по прозвищу "Катя-красавица". Девушку даже выгнали из квартиры из-за непристойных звуков.

Кстати, недавно сам футболист жаловался, что часто становится жертвой расизма из-за цвета своей кожи. В одним из интервью Балотелли заявил: "Будь я белым, у меня было бы меньше проблем".

футболист, Марсель, Марио Балотелли, ФК Ницца

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sport24.ru

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