Где смотреть матч "Мариуполь" – "Динамо" в чемпионате Украины

Список трансляций матча 24-го тура чемпионата Украины на ТВ и в интернете

Фото: Премьер-лига

В субботу, 13 апреля, стартует 24-й тур чемпионата Украины: в Мариуполе на стадионе имени Бойко местный "Мариуполь" примет киевское "Динамо". Матч начнется в 14:00. Поединок будет транслироваться в прямом эфире на ТВ и в интернете, также встречу можно будет посмотреть в записи.

Накануне ответственного матча "Динамо" несет серьезные кадровые потери: из-за перебора карточек матч пропустят Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Томаш Кендзера, а Тамаш Кадар и Денис Гармаш отбывают наказание за удаления. Кстати, Гармаш дисквалифицирован на четыре матча за удаление в Кубке Украины. Также отметим, что в лазарете команды по-прежнему остаются Артем Беседин, Фран Соль, Миккель Дуэлунд и Иосип Пиварич.

В последнее время матчи между этими командами приобрели принципиальный характер. Вражда между клубами началась после того, как "Динамо" отказалось ехать в Мариуполь в прошлом сезоне, опасаясь за безопасность. Киевлянам было присуждено техническое поражение, они подали апелляцию в Спортивно-арбитражный суд в Лозанне, но проиграли.

С тех пор команды провели пять матчей – четырежды победу одержало "Динамо", один матч завершился вничью, но, возможно, как раз этих двух очков не хватило киевлянам для чемпионства в прошлом сезоне.

В целом же команды провели между собой 44 матча во всех турнирах. Киевляне одержали 37 побед, дважды побеждал "Мариуполь", еще пять встреч завершились мировой. Разница забитых и пропущенных мячей 111:26 в пользу "Динамо".

Букмекеры считают, что и сегодня победа будет за "Динамо": коэффициент на победу команды Александра Хацкевича – 1.36, на ничью – 4.33, на победу "Мариуполя" – 7.25.

Смотреть матч "Мариуполь" – "Динамо":

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