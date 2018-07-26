"Мариуполь" стартует в Лиге Европы: где смотреть матч против "Юргордена"

В четверг, 26 июля, пятая команда прошлого сезона чемпионата Украины "Мариуполь" стартует в еврокубках. Во втором отборочном раунде Лиги Европы украинская команда сыграет со шведским "Юргорденом". Матч состоится в Стокгольме на "Теле2 Арене", начало – в 20:00 по киевскому времени. Поединок покажут в прямой трансляции на украинском ТВ, а также в интернете.

Украинский клуб прибыл в Швецию за день до матча и в тот же день опробовал газон местного стадиона. Покрытие на "Теле2 Арене" искусственное, поэтому игрокам нужно было время, чтобы привыкнуть к нему. О том, с каким настроением "Мариуполь" подходит к своему дебюту в ЛЕ, рассказал самый опытный еврокубковый боец команды Максим Белый.

Также стоит отметить, что "Юргорден" уже успел провести три матча в национальном чемпионате, а "Мариуполь" только один, и тот проиграл "Заре" (1:2).

Этот поединок станет первым в истории противостояния команд. Более того. "Мариуполь" лишь во второй раз в истории выступит в еврокубках. Дебют команды припал на сезон 2004/2005. Тогда азовцы дважды по 2:0 обыграли армянский "Бананц", но затем по сумме двух матчей уступили австрийкой "Аустрии" (0:0 и 0:3).

Букмекеры считают "Юргорден" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу хозяев поля – 1.50, на ничью – 3.70, на победу "Мариуполя" – 6.00.

Матч "Юргорден" – "Мариуполь" начнется в 20:00. Список всех трансляций матча второго предварительного раунда Лиги Европы на ТВ и в интернете:

Футбол-1, live

Футбол-2, пятница, 27 июля, 01:30 (повтор)

Футбол-2, пятница, 27 июля, 10:40 (повтор)

Футбол-1, пятница, 27 июля, 16:40 (повтор)

Футбол-2, суббота, 28 июля, 06:40 (повтор)

Футбол-1, суббота, 28 июля, 13:15 (повтор)

Футбол-2, суббота, 28 июля, 22:50 (повтор)

Футбол-1, воскресенье, 29 июля, 08:10 (повтор)

Футбол-2, воскресенье, 29 июля, 14:30 (повтор)

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Напомним, ранее мы давали результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Европы.