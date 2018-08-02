"Мариуполь" сыграет с "Бордо" в квалификации Лиги Европы

Сегодня определился соперник "Мариуполя" по третьему квалификационному раунду Лиги Европы. Им стал французский клуб "Бордо", который по сумме двух матчей прошел латвийский "Вентспилс". После гостевой победы – 1:0, французы выиграли и домашний поединок – 2:1.

Первый матч состоится на поле "Мариуполя" 9 августа, через неделю команды встретятся во Франции.

Напомним, что "Мариуполь" во втором раунде квалификации Лиги Европы прошел шведский "Юргорден". Сегодня команды встречались в Одессе и "Мариуполь" победил в дополнительное время – 2:1, решающий гол с пенальти забил Руслан Фомин. Основные 90 минут встречи завершились вничью – 1:1. С таким же счетом закончился матч между этими командами на прошлой неделе в Швеции.

В третьем раунде квалификации сыграет еще один украинский клуб – луганская "Заря". Подопечные Юрия Вернидуба встретятся с португальской "Брагой".