"Мариуполь" сыграл два матча за один день: разгром болгарского клуба и поражение от армянского

Команда Александра Бабича на сборе в Турции обыграла "Арду" 3:0, а через несколько часов проиграла "Алашкерту" 0:2

"Мариуполь" сыграл два спарринга на сборах за один день. Фото ФК "Мариуполь".

"Мариуполь" сыграл два матча за один день: разгром болгарского клуба и поражение от армянского //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9de/620/5c59de620e1a1.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9de/620/5c59de620e1a1.png 2019-02-05T21:05:00+02:00 Футбол Команда Александра Бабича на сборе в Турции обыграла "Арду" 3:0, а через несколько часов проиграла "Алашкерту" 0:2

Во вторник "Мариуполь" провел два товарищеских поединка на тренировочном сборе в Турции. Подопечные Александра Бабича утром сразились с представителями Болгарии – "Ардой". Мариупольцы с первых минут завладели инициативой и уже на 13-й минуте Вячеслав Чурко открыл счет. После отбора в центре поля приазовцы провели быструю атаку с участием Коробенко, Проданова, Мочевинского и Путри. В итоге мяч доставили Чурко. Вячеслав ворвался в штрафную справа и неотразимо пробил. На 28-й минуте мариупольцы второй раз огорчили соперника. После розыгрыша углового Дава с близкого расстояния поразил ворота "Арды". Во втором тайме мариупольцы довели счет до разгромного. Борячук промчался по флангу и прострелил точно на Вакулу. Владислав не сплоховал. 3:0.

"Мариуполь" – "Арда" (Болгария) – 3:0

Голы: Чурко (13), Дава (28), Вакула (85)

Вторым экзаменатором "Мариуполя" стал чемпион Армении – "Алашкерт". Приазовцы активно начали игру, создав у ворот ереванцев несколько хороших моментов. Но Вакула и Борячук свои шансы не реализовали. А вот более опытные футболисты "Алашкерта" (основу команды составляют игроки сборной Армении) реализовали первый же свой момент. Бразильский форвард Маурицио здорово разобрался во вратарской после подачи углового.

После пропущенного мяча приазовцы заиграли еще более активно. Мариупольцы хорошо контролировали мяч и неплохо комбинировали, но им не хватало точности в завершающей фазе атаки. Так что свои многочисленные предпосылки для взятия ворот Чанчаревича непосредственно в гол украинская команда так и не конвертировала. Хотя отменные возможности забить были у Вакулы, Игнатенко, Зубкова, Пихаленка и Борячука.

Второй тайм прошел по идентичному сценарию. Приазовцы владели инициативой и атаковали, а чемпион Армении играл вторым номером. Но счет так и не изменился.

"Мариуполь" – "Алашкерт" (Армения) – 0:2

Голы: Маурицио (19), Стойкович (39)

Напомним, что на нашем сайте обновляются все результаты украинских клубов на сборах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Мариуполь" сыграл два матча за один день: разгром болгарского клуба и поражение от армянского". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...