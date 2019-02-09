"Мариуполь" сыграл спарринги с корейцами и казахами на сборе в Турции
Украинский клуб за один день проиграл южнокорейскому "Пхоханг Стилерс" и обыграл казахстанский "Актобе"
"Мариуполь" на тренировочном сборе в Турции в субботу провел сразу два товарищеский поединка. Утром команда Александра Бабича уступила одной из сильнейших команд Южной Кореи "Пхоханг Стилерс" со счетом 2:3, а через несколько часов украинский клуб одолел казахстанский "Актобе" со счетом 3:1. Напомним, что на нашем сайте обновляются все результаты украинских клубов на сборах.
Интересно, что в поединке против "Пхоханга" три мяча из пяти были забиты с пенальти: один 11-метровый реализовали футболисты "Мариуполя", два – соперники украинского клуба. А в матче против "Актобе" дублем отметился Андрей Борячук.
"Мариуполь" – "Пхоханг Стилерс" – 2:3 (0:2)
Голы: Дава (63), Игнатенко (66, с пен) – Дохюнг (20, с пен), Джимин (40), Чан (78, с пен)
Состав "Мариуполя": Гальчук, игрок на просмотре (Белоконь 55), Дава, Яворский, Демири, игрок на просмотре (Коробенко 46), Игнатенко, Путря, Мочевинский, Проданов, игрок на просмотре (Вакуленко 55)
"Мариуполь" – "Актобе" – 3:1 (1:0)
Голы: Борячук (8, с пен), Вакула (55), Борячук (86) – Радин (68)
Нереализованный пенальти: Конте (48)
Стартовый состав "Мариуполя": Худжамов, Полегенько, Чоботенко, Быков, Горбунов, Пихаленок,Федорчук, Мишнев, Вакула, Зубков, Борячук
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