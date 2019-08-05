"Мариуполь" узнал имя потенциального соперника в борьбе за группу Лиги Европы

Футбольный клуб "Мариуполь" узнал потенциального соперника в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы-2019/2020. В случае успешного преодоления "АЗ Алкмар" в третьем квалификационном раунде азовцы встретятся с победителем пары "Антверпен" (Бельгия) – "Виктория" (Чехия).
Ранее сегодня состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Киевское "Динамо" в случае прохода "Брюгге" за путевку в групповой этап Лиги чемпионов сразится с победителем пары "Брюгге" – ЛАСК.
Напомним, первый матч против голландского клуба проведет 8 августа в Одессе на стадионе "Черноморец". Ответная встреча пройдет через неделю в Алкмаре. "АЗ Алкмар" является фаворитом у букмекеров на победу в первом матче и проходе в следующий раунд. Коэффициент на то, что "Мариуполь" сможет выйти в плей-офф 3.60 на 1.29 в пользу "АЗ Алкмар".
На этой же стадии сыграет луганская "Заря". Команда Виктора Скрипника встретится с софийским ЦСКА. А перед этим луганчане пробились в следующий раунд Лиги Европы:украинцы дважды обыграли вице-чемпиона Черногории.
Отметим, что "Мариуполь" стартовал в чемпионате Украины с поражения "Колосу" и победы над "Александрией", которая стартует в Лиге Европы с группового этапа.
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