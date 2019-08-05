Сначала украинскому клубу нужно преодолеть в третьем раунде голландский "АЗ Алкмар"

"Мариуполь" узнал имя потенциального соперника в борьбе за группу Лиги Европы https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B 2019-08-05T14:59:00+03:00 Футбол Сначала украинскому клубу нужно преодолеть в третьем раунде голландский "АЗ Алкмар"

Футбольный клуб "Мариуполь" узнал потенциального соперника в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы-2019/2020. В случае успешного преодоления "АЗ Алкмар" в третьем квалификационном раунде азовцы встретятся с победителем пары "Антверпен" (Бельгия) – "Виктория" (Чехия).

Ранее сегодня состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Киевское "Динамо" в случае прохода "Брюгге" за путевку в групповой этап Лиги чемпионов сразится с победителем пары "Брюгге" – ЛАСК.

Реклама

Напомним, первый матч против голландского клуба проведет 8 августа в Одессе на стадионе "Черноморец". Ответная встреча пройдет через неделю в Алкмаре. "АЗ Алкмар" является фаворитом у букмекеров на победу в первом матче и проходе в следующий раунд. Коэффициент на то, что "Мариуполь" сможет выйти в плей-офф 3.60 на 1.29 в пользу "АЗ Алкмар".

На этой же стадии сыграет луганская "Заря". Команда Виктора Скрипника встретится с софийским ЦСКА. А перед этим луганчане пробились в следующий раунд Лиги Европы:украинцы дважды обыграли вице-чемпиона Черногории.

Отметим, что "Мариуполь" стартовал в чемпионате Украины с поражения "Колосу" и победы над "Александрией", которая стартует в Лиге Европы с группового этапа.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама