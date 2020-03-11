"Мариуполь" в меньшинстве обыграл команду Второй лиги и вышел в полуфинал Кубка Украины

"Мариуполь" стал вторым полуфиналистом Кубка Украины. Команда Александра Бабича одержала волевую победу над лидером Второй лиги "Альянсом" из пгт. Липовая Долина Сумской области. Команды устроили настоящую перестрелку, порадовав зрителей четырьмя забитыми мячами еще до перерыва.

Правда, во втором тайме преимущество команды Премьер-лиги воплотилось в еще два гола, в то время как соперник больше забить не смог. Отметим, что мариупольцы завершали матч в меньшинстве после удаления Валерия Федорчка.

"Альянс" – "Мариуполь" – 2:4

Голы: Осадчий (24), Ярошенко (45) – Кулаков (29), Яворский (35), Полегенько (47), Муравский (66)

"Альянс": Важинский, Медведев, Пикуль, Рогозинский, Осадчий, Лучик, С.Шарай (Приходько, 71), Ярошенко, Сидоренко (Агапов, 59), В.Шарай, Загинайлов (Шпиренок, 88)

Реклама

"Мариуполь": Гальчук, Муравский, Яворский, Тищенко, Полегенько, Чех, Игнатенко (Федорчук, 46), Мишнев (Путря, 79), Корниенко, Кулаков, Фомин (Топалов, 73)

Предупреждения: Кулаков (6), Игнатенко (32), Мишнев (34), Федорчук (55), Тишенко (83)

В тренде Коронавирус закрывает Лигу Европы: без зрителей осталась самая титулованная команда турнира

Удаление: Федорчук (85)

Напомним, что первым полуфиналистом Кубка Украины стал "Минай" из Первой лиги. Они в серии послематчевых пенальти одолели "Ингулец". Решающую попытку не сумел реализовать бывший вратарь "Шахтера" и сборной Украины Богдан Шуст.

Напомним, центральным на этой стадии Кубка Украины является поединок в Киеве. Онлайн "Динамо" – "Александрия" доступен на нашем сайте.

Смотрите, как "Ингулец" играл с "Шахтером" в финале Кубка Украины-2019

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама