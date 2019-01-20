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"Мариуполь" выиграл первый спарринг в сезоне

Сегодня, 19:03

На сборах в Турции приазовцы обыграли румынский "Сепси"

"Мариуполь" обыграл "Сепси"
"Мариуполь" обыграл "Сепси".
"Мариуполь" выиграл первый спарринг в сезоне //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/4ac/015/5c44ac015ed53.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/4ac/015/5c44ac015ed53.jpg Футбол На сборах в Турции приазовцы обыграли румынский "Сепси"

"Мариуполь", который готовится к возобновлению сезона в Турции, провел первый спарринг. Соперником приазовцев на сборе стал клуб "Сепси" из Румынии. Подопечные Александра Бабича мощно провели первый тайм. В дебюте встречи соперники обменялись довольно острыми моментами. Гриценко справился с ударами Руса и Тандиа. У приазовцев Путря едва не успел на прострел Борячука. А на 12-й минуте "Мариуполь" открыл счет. Все тот же Борячук здорово пробил со штрафного, который сам и заработал! Затем неплохо пробивали Путря и Пихаленок. У "бело-красных" активностью выделялся малиец Тандиа.

На 32-й минуте приазовцы удвоили свое преимущество. Пихаленок нашел длинной передачей Борячука. Андрей на подступах к штрафной принял мяч и отпасовал на Путрю. Илья точно пробил в правый угол! В перерыве спарринга Александр Бабич кардинально обновил состав приазовцев. Несмотря на замены, характер игры не изменился. "Мариуполь" неплохо контролировал мяч и комбинировал. Могли увеличить счет Вакуленко, Чурко и Вакула. Были моменты и у "Сепси". На 83-й минуте Хамид один мяч отквитал.

Напомним, свой следующий спарринг "Мариуполь" проведет 24-го января против румынского "Газ-Метана".

Ранее мы писали, что киевское "Динамо" на сборах разгромило немецкий "Бохум".

товарищеский матч, ФК Мариуполь

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FootBoom

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