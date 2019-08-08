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"Мариуполь" выстоял в стартовом матче Лиги Европы против голландцев

Сегодня, 21:59

Украинцы на своем поле сыграли вничью с клубом "АЗ Алкмаар"

ФК "Мариуполь" начал еврокубковый сезон сегодня в Одессе. В третьем раунде квалификации соперником азовцев был голландский "АЗ Алкмаар". Мы вели онлайн-трансляцию матча "Мариуполь" – "АЗ Алкмаар".

Фаворитом встречи был голландский клуб, что и было доказано на поле. "Алкмаар" создал несколько опаснейших моментов в матче и был близок к гостевой победе. Но выше всяких похвал в воротах стоял Рустам Худжамов. Голкипер "Мариуполя" сделал несколько потрясающих сэйвов и спас свою команду от голов. Что касается, хозяев, то они пытались прессинговать, атаковать, но голевых моментов так и не создали. Ничья – 0:0. И через неделю команды сыграют ответный поединок в Голландии.

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Лига Европы: расписание и результаты третьего раунда квалификации 

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"Мариуполь" выстоял в стартовом матче Лиги Европы против голландцев

"АЗ" и Украина. Голландцы уже переходили дорогу нашим командам в еврокубках. В сезоне 2004/05 в 1/8 финала Кубка УЕФА "Алкмаар" прошел донецкий "Шахтер" – 2:1 и 3:1. Через год "АЗ" в Кубке УЕФА попал в одну группу с "Днепром". По тогдашнему формату команды провели всего один матч, который голландцы выиграли – 2:1. В Лиге Европы-2010/11 "АЗ" в группе играл с киевским "Динамо" и потерпел два поражения – 1:2, 0:2. В следующем розыгрыше ЛЕ снова в группе голландцы попали на харьковский "Металлист" – 1:1 и 1:1.

Напомним, в чемпионате Украины "Мариуполь" обыграл участника группового этапа Лиги Европы "Александрию":

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футбол Лига Европы ФК Мариуполь АЗ Алкмаар

Источник: Сегодня|Спорт

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