Маркевич: "Динамо" способно победить "Шахтер" в Кубке, ведь болельщиков киевлян беспокоит отсутствие трофеев"

В главном матче весны известный тренер ждет большего от Цыганкова: "Одну игру хорошо сыграл, а потом его уже не видно"

Мирон Маркевич. Фото: Getty Images

Маркевич: "Динамо" способно победить "Шахтер" в Кубке, ведь болельщиков киевлян беспокоит отсутствие трофеев" Максим Мельник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d0b/5f8/5c7d0b5f85f73.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d0b/5f8/5c7d0b5f85f73.jpg 2019-03-30T14:50:34+02:00 Футбол В главном матче весны известный тренер ждет большего от Цыганкова: "Одну игру хорошо сыграл, а потом его уже не видно"

Уже через неделю "Шахтер" и "Динамо" сразятся в четвертьфинале Кубка Украины. Спустя 7 лет жребий вновь свел принципиальных соперников на ранней стадии розыгрыша турнира. О предстоящем матче, который должен стать главным поединком весенней части сезона в украинском футболе, Segodnya.ua поговорили с известным тренером Мироном Маркевичем.

- Можно ли назвать этот поединок досрочным финалом?

- Это действительно лучшие команды Украины, поэтому, наверно, этот матч можно считать досрочным финалом. К такому поединку у болельщиков будет повышенный интерес, вывеска очень хорошая - "Шахтер" – "Динамо", поэтому, надеюсь, будет полный стадион.

- "Шахтер" уже обогнал "Динамо" по количеству завоеванных кубков. Станет ли это дополнительным раздражителем для киевлян?

- Я думаю, ничто не помешает "Шахтеру" в этом сезоне выиграть чемпионат, поэтому "Динамо" должно сделать все возможное, чтобы побороться за кубок. Такой клуб, с таким именем должен что-то выигрывать – или кубок, или чемпионат. Повторюсь, в чемпионате будет сложно догнать "Шахтер", но за кубок можно побороться.

- Если "Динамо" проиграет, то третий сезон подряд для них будет полностью потерян. Создает ли это дополнительное давление для киевлян?

- Я думаю, они мобилизуются, футболисты должны понимать, за какой клуб они играют. Когда из года в год ничего не выигрываешь, конечно, это отсутствие трофеев беспокоит болельщиков. Команда в состоянии победить "Шахтер" в кубке, в одном матче, тут нет ничего чрезвычайного. Они должны проявить характер и показать свое мастерство. "Шахтер" более опытная команда. А на стороне "Динамо" молодость. Молодые ребята должны что-то показывать и доказывать. Потому что молодые, но им уже по 20 лет и больше, поэтому пора уже себя проявить. Хотелось, чтобы проявил себя Цыганков, он неплохо отыграл с Люксембургом, вытянул игру. Поэтому хотелось, чтобы он и с "Шахтером" себя проявил, а не так, что одну игру сыграл, потом его не видно. Нужно стабильно демонстрировать свой класс, воспитывать свой характер.

Напомним, матч "Шахтер" – "Динамо" пройдет в Харькове на ОСК "Металлист" 7 апреля. Билеты на игру уже можно приобрести тут.

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АВТОР: Максим Мельник Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.