Маркевич: "Если "Шахтер" не пропустит в первом матче, у него будут хорошие шансы пройти "Бенфику"

Мирон Маркевич / Фото: Getty Images

Чуть больше недели остается до первого поединка "Шахтера" в 1/16 Лиги Европы против лидера чемпионата Португалии "Бенфики", который состоится 20 февраля в Харькове. Ответная игра пройдет 27-го в Лиссабоне. Своим прогнозом на это противостояние с Segodnya.ua поделился бывший тренер сборной Украины, "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич.

Читайте также: Пережеванная серия "Бенфики": как "Драконы" добили соперника "Шахтера" в португальском класико

- В 2008 году, возглавляя харьковский "Металлист", вы встречались с "Бенфикой" в Лиге Европы. Тогда в составе португальцев играли такие звезды, как Ди Мария, Давид Луис, Нуну Гомеш и Кардосо. Несмотря на это, вам удалось победить. Какие воспоминания остались о том поединке?

- С турнирной точки зрения, тот матч для нас ничего не решал, потому что мы уже проходили в следующую стадию. Был только вопрос, с какого места. Если побеждали, то с первого. А "Бенфике" нужна была победа, чтобы проходить дальше. У португальцев действительно тогда была очень серьезная команда. У них было преимущество в первом тайме. Они могли нам забить, но не использовали свои моменты. А во втором тайме, я выпустил Рыкуна в конце, минут за 20. Он забыл гол, и мы победили. В итоге мы вышли с первого места, причем за весь отборочный турнир мы не пропустили ни одного гола. Хотя соперники у нас были очень серьезные: "Герта", "Бенфика", "Галатасарай" и "Олимпиакос". Все игры мы сыграли на ноль и вышли с первого места.

Смотрите, как "Бенфика" выбила из еврокубков "Зенит"

Читайте также: Сборная Бразилии с двумя игроками "Шахтера" вышла на Олимпиаду, разгромив земляков Месси

Реклама

- Нынешняя "Бенфика" такая же сильная, как и та, против которой вы играли?

- "Бенфика" уверенно лидирует в чемпионате. Несмотря на то, что они проиграли последний матч "Порту", они все равно на 4 очка впереди. Команда на ходу, очень неплохо выглядит, я смотрел несколько игр. Важно будет, как "Шахтер" сыграет в обороне. Потому что команда в каждой игре пропускала. Если тренеру удалось стабилизировать командную игру в обороне, тогда у "Шахтера" будут хорошие шансы. Нельзя ни в коем случае пропускать дома. В атаке "горняки" выглядят хорошо, если подтянут оборону, то могут пройти "Бенфику".

- Насколько тяжело играть первый официальный матч в феврале – и сразу против такого сильного соперника?

- Это действительно непросто, но от этого никуда не денешься. Чемпионат Португалии продолжался. Первая игра... Я думаю, что эмоции должны помочь команде, плюс поддержка трибун. Обратной стороной медали для лиссабонцев является то, что у "Бенфики", наоборот, очень плотный график из-за игр чемпионата и кубка. Это может быть козырем для "Шахтера".

- То, что первый матч "горняки" проводят дома, это плюс или минус?

- Это не играет особой роли. Бывает, что иногда лучше дома. Но об этом не нужно думать. Нужно думать о том, чтобы выйти и показать хорошую игру.

"Шахтер" на сборах / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

- Опыт Луиша Каштру, который тренировал несколько португальских клубов, поможет "Шахтеру" в этом противостоянии?

- Конечно, столько лет работая в Португалии, он должен хорошо знать "Бенфику", все нюансы, как играет эта команда. Думаю, это плюс для "Шахтера", что главный тренер хорошо знает португальский футбол.

Реклама

- Отсутствие Додо и Соломона скажется на команде? Ведь эти игроки хорошо проявили себя в матчах Лиги чемпионов.

- Я не вижу здесь большой проблемы. Все будет зависеть от игры лидеров Марлоса, Тайсона, Мораеса, Патрика. Еще раз повторю, если команда хорошо сыграет в обороне, тогда шансы будут неплохими.

Читайте также: Защитник "Шахтера", которого хотел "Арсенал", совершил чудо на тренировке: смотрите видео

- Как вы считаете, в Харькове на такой статусный поединок соберется полный стадион?

- Конечно, нужно прийти и поддержать "Шахтер". Поэтому я призываю болельщиков прийти на стадион. Потому что играть при заполненных трибунах всегда лучше для футболистов. А когда полупустой стадион, то это неприятно. Тем более, только одна команда из Украины осталась в еврокубках, – отметил Мирон Маркевич.

Напомним, что первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Бенфика" состоится в Харькове 20 февраля на ОСК "Металлист". Билеты можно приобрести по ссылке

Смотрите, как "Шахтер" в Лиге чемпионов играл на равных с "Манчестер Сити"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама