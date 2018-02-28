Маркевич и Протасов проведут жеребьевку полуфинала Кубка Украины

Сегодня, 14:45

Финальный поединок состоится 9 мая на "Днепр Арене"

Маркевич и Протасов проведут жеребьевку. Фото ffu.ua
Маркевич и Протасов проведут жеребьевку. Фото ffu.ua

Руководитель Комитета национальных сборных Федерации футбола Украины Мирон Маркевич и технический директор национальной ассоциации Олег Протасов проведут процедуру жеребьевки полуфинальной стадии Кубка Украины.

Напомним, что в пятницу, 2 марта, на "Днепр Арене" в Днепре определятся пары полуфиналистов национального Кубка. На выход в финал претендуют три коллектива Премьер-лиги – "Шахтер", "Динамо" и "Мариуполь", а также представитель Второй лиги – "Днепр-1". Жеребьевка будет слепой, а базовый день проведения матчей – 18 апреля.

После жеребьевки полуфинала Кубка Украины также пройдет жеребьевка команды хозяина финального матча, который состоится на "Днепр Арене" 9 мая .

Напомним, что на проведение финала Кубка Украины претендовали также – Мариуполь, Запорожье, Сумы и Одесса.

Ранее мы рассказывали о четверьфинальных матчах Кубка Украины. В 1/4 финала "Динамо" обыграло "Десну" (2:0), "Шахтер" выиграл у "Вереса" (4:0), "Мариуполь" победил "Ворсклу" (2:1), а "Днепр-1" в дополнительное время дожал "Львов" (2:1).
футбол, жеребьевка, Кубок Украины

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ФФУ

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