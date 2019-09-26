Маркевич назвал имя 16-летнего игрока, который будет звездой сборной Украины

Остап Маркевич / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

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Несмотря на домашнее поражение от "Днепра-1" в Кубке Украины со счетом 1:3, главный тренер "Агробизнеса" (Волочиск) Остап Маркевич не унывал. Сын экс-наставника "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Мирона Маркевича после этого поединка посоветовал болельщикам присмотреться к 16-летнему полузащитнику его команды Роману Дидыку, который, по мнению Маркевича-младшего, может в будущем стать звездой сборной Украины.

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Мирон и Остап Маркевичи / Фото: Facebook

"После этого матча, несмотря на поражение, стали видны некоторые вещи. Например, что Дидык имеет большое будущее. Парень вышел на поле, да, ошибался в тактических аспектах, технических, но в плане характера – это наше будущее, будущее сборной Украины", – заявил Остап Маркевич

Отметим, что Роман Дидык перешел в "Агробизнес" из УФК "Карпаты" (Львов). На детско-юношеском уровне провел 89 матчей, в которых забил 18 мячей. Ранее вызывался в юношескую сборную Украины.

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Стоит сказать, что "Агробизнес" Остапа Маркевича и Романа Дидыка реально претендует на выход в высший футбольный дивизион Украины. После 10 туров в Первой лиге команда из Волочиска делит лидерство с командой "Оболонь-Бровар".

Остап Маркевич с Вальверде и Зиданом. Фото – Facebook

Как мы мы писали ранее, сын Маркевича после работы в таможне и стажировки у Зидана стал лучшим тренером Первой лиги. Всеукраинское объединение тренеров, удостоившее Остапа Маркевича этой награды, отмечает: "Продолжатель знаменитой тренерской династии, Маркевич-младший возглавил команду из Волочиска летом. Он не анонсировал разрушения всей работы предшественников, не говорил громких критиканских слов, не требовал дорогостоящего приобретения. Но при этом перестроил игру "Агробизнеса", дав команде легкость атак, наладив взаимосвязь между линиями и достигнув хорошего результата на старте".

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