Маркевич – о киевском "Динамо": "Команда деградировала и достигла дна"

Вчера, 20:45

Экс-тренер сборной Украины, "Металлиста" и "Днепра" раскритиковал трансферную политику киевлян

Мирон Маркевич. Фото Getty
Мирон Маркевич. Фото Getty

Бывший тренер сборной Украины, "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич раскритиковал нынешний состав киевского "Динамо", и винит в неудачах команды президента Игоря Суркиса.

"Если братья Суркисы по разным причинам не могут содержать "Динамо", то пусть продадут или отдадут его и не мучаются. Зачем придумывать разные схемы? "Динамо" – символ Украины. Чтобы им руководить – нужен настоящий управленческий талант. И не нужно все валить на тренеров, менять их каждый сезон. Кто, например, набрал игроков в этот состав? Это же позор, а не "Динамо". Когда мы последний раз видели "Динамо", которым гордились? В 1999 году, почти 20 лет назад. Все это время под руководством нынешних руководителей команда деградировала и, как говорит сейчас молодежь, достигла дна", – сказал Маркевич.

В последнем туре украинской Премьер-лиги команда Александра Хацкевича проиграла "Вересу" со счетом 1:3.

Напомним, в прошлый четверг киевляне играли с АЕКом в 1/16 финала Лиги Европы и сыграли вничью – 0:0. По сумме двух матчей в следующий раунд прошел украинский клуб. По результатам жеребьевки 1/8 финала их следующим соперником стал лимский "Лацио".
тренер, чемпионат Украины, Динамо Киев, Мирон Маркевич

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Источник:

MatchDay

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