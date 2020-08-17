Маркевич оценил шансы "Шахтера" выиграть Лигу Европы

На пути чемпионов Украины к евротрофею остаются две большие преграды - "Интер" и "Севилья"

В понедельник, 17 августа, в немецком Дюссельдорфе состоится второй полуфинал Лиги Европы "Шахтер" – "Интер". Начало – в 22:00. Смотреть "Шахтер" – "Интер" онлайн можно в трансляции на нашем сайте, а также на сервисе OLL.TV. Перед игрой знаменитый украинский тренер Мирон Маркевич, в свое время доходивший до финала Лиги Европы с "Днепром", оценил шансы "горняков" выиграть евротрофей-2020.

"На мой взгляд, шансы "Шахтера" стать обладателем главного приза Лиги Европы резко возрастут, если дончане в полуфинале пройдут "Интер". Очень много будет зависеть от того, сумеет ли оборона "горняков" нейтрализовать грозных нападающих итальянцев Лукаку и Лаутаро Мартинеса. С форвардами такого уровня "Шахтер" уже давно не встречался"

"К тому же, у "Интера" очень квалифицированный наставник – Антонио Конте, который позаботится, чтобы его подопечные не дали разбежаться мобильным игрокам "Шахтера". Впрочем, я надеюсь, что и "горняки" постараются удивить "Интер" домашними заготовками", – цитирует Мирона Маркевича Meta-ratings

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Мирон Маркевич / Фото: Getty Images

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Как мы писали ранее, судить "Шахтер" – "Интер" будет поляк Марцыняк. При его арбитраже в полуфинале Лиге Европы-2016 "Шахтер" сыграл 2:2 с "Севильей", которая, напомним, накануне пробилась в финал ЛЕ-2020.

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Напомним, на пути в полуфинал Лиги Европы "Шахтер" по сумме двух встреч обыграл немецкий "Вольфсбург" (2:1 и 3:0), после чего разгромил швейцарский "Базель" (4:1).

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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