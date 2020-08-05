Українська
$ 27,82
32,72
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Маркевич резко ответил Суркису, назвавшему Блохина предателем

5 августа, 10:27

Олег Люлька Олег Люлька

Глава комитета сборных вступился за обладателя "Золотого мяча"-1975, раскритикованного президентом "Динамо"

Глава комитета сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич отреагировал на слова президента "Динамо" Игоря Суркиса об экс-наставнике киевлян Олеге Блохине. Напомним, на днях Игорь Суркис назвал Олега Блохина предателем за то, что тот в свое время бросил сборную Украины ради должности главного тренера "Динамо".

"Суркису надо посмотреть на себя со стороны. Блохин – это гордость нации, а кто такие Суркисы? Не понимаю. Не имеет он никакого ни морального, ни физического права такое говорить. Блохин – гордость нации, Суркис – никто", – заявил Мирон Маркевич в комментарии "Апостроф"

Реклама

Игорь Суркис и Олег Блохин

Игорь Суркис и Олег Блохин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Мирон Маркевич

Мирон Маркевич / Фото: AFP

Реклама

Отметим, что ранее Блохин эмоционально отреагировал на приход Луческу в "Динамо". Обладатель "Золотого мяча"-1975 признался, что теперь не будет болеть за киевский клуб.

Читайте также: Суркис назвал бывшего тренера "Динамо" Семина "хлюпиком": прозвучал ответ россиянина

До этого Маркевич посоветовал Луческу, что делать с нынешним составом "Динамо". По мнению экс-наставника сборной Украины, румынскому тренеру киевлян нужно обновить не менее половины основной обоймы.

Смотрите, как "Динамо" проиграло на финише сезона "Колосу"

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Олег Блохин Динамо Киев Мирон Маркевич Игорь Суркис
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Чемпионат Италии по футболу: все результаты 36-го тура, таблица
Чемпионат Италии по футболу: все результаты 36-го тура, таблицаФутбол
Федерация футбола Турции оставила супергероя из
Федерация футбола Турции оставила супергероя из "Динамо" в Высшей лиге из-за коронавирусаФутбол
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видео
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видеоФутбол
Форвард
Форвард "Динамо", избитый на квартире, пришел на шоу Усика с красоткой-женой: фотоФутбол
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер "Динамо" ЛуческуФутбол
Трансфер века в футболе:
Трансфер века в футболе: "Интер" расставил все точки над "і" в истории с переходом МессиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять