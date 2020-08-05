Маркевич резко ответил Суркису, назвавшему Блохина предателем

Глава комитета сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич отреагировал на слова президента "Динамо" Игоря Суркиса об экс-наставнике киевлян Олеге Блохине. Напомним, на днях Игорь Суркис назвал Олега Блохина предателем за то, что тот в свое время бросил сборную Украины ради должности главного тренера "Динамо".

"Суркису надо посмотреть на себя со стороны. Блохин – это гордость нации, а кто такие Суркисы? Не понимаю. Не имеет он никакого ни морального, ни физического права такое говорить. Блохин – гордость нации, Суркис – никто", – заявил Мирон Маркевич в комментарии "Апостроф"

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Игорь Суркис и Олег Блохин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Мирон Маркевич / Фото: AFP

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Отметим, что ранее Блохин эмоционально отреагировал на приход Луческу в "Динамо". Обладатель "Золотого мяча"-1975 признался, что теперь не будет болеть за киевский клуб.

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До этого Маркевич посоветовал Луческу, что делать с нынешним составом "Динамо". По мнению экс-наставника сборной Украины, румынскому тренеру киевлян нужно обновить не менее половины основной обоймы.

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