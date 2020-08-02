Маркевич заменил Бабича и провел первую тренировку у руля "Мариуполя" – источник

Богатое на тренерские рокировки межсезонье в украинском футболе отметилось еще одним назначением

Сын Мирона Маркевича Остап прибыл в расположение "Мариуполя", познакомился с командой и уже провел первую тренировку в качестве наставника азовцев, сообщает Meta Ratings. Напомним, что ранее "Мариуполь" распрощался с Александром Бабичем, возглавлявшим команду на протяжении трех сезонов.

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В новый тренерский штаб азовского клуба также войдут помощники 42-летнего Остапа Маркевича, которые работали с ним в "Черноморце". При этом, по информации "Футбол NEWS", Маркевича в качестве нового главного тренера "Мариуполя" официально представят в понедельник, 3 августа.

Остап Маркевич / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Отметим, что нынешнее лето невероятно насыщено тренерскими переходами в украинской Премьер-лиге. Как сообщалось ранее, экс-наставник "Мариуполя" Бабич примет луганскую "Зарю", с которой выступит в групповом турнире следующей Лиги Европы.

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При этом Виктор Скрипник из "Зари" уходит в другой клуб УПЛ. По данным инсайдеров, он встанет у руля "Днепра-1", где на посту главного тренера заменит Дмитрия Михайленко.

Смотрите, как Бабич с "Мариуполем" проиграл "Колосу" плей-офф за путевку в Лигу Европы

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