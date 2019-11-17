Марко Девич: "Может, Украина сделает уступку Сербии..."

Марко Девич / Фото: Getty Images

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Бывший нападающий сборной Украины Марко Девич, выступающий нынче за сербский "Вождовац" поделился своими ожиданиями от матча его бывшей команды и сборной Сербии, где он родился и вырос. Матч Сербия – Украна сстоится сегодня в Белграде на стадионе "Райко Митич", начало – в 16:00. Сербия – Украина смотреть можно с помощью нашего онлайна.

"Хочу поздравить Украину с выходом на Евро. Большие молодцы. Нет слов, как они это качественно сделали. В начале квалификации откровенно сказал, что хочу, чтобы обе команды вышли на Евро. Но украинцы уже обеспечили, а сербы еще имеют шанс. Хотелось, чтобы через этот матч Сербия тоже попала на Евро. Может, Украина сделает уступку Сербии", – признался натурализованный украинец.

Напомним, Марко Девич в 2008 году получил украинский паспорт и в том же году дебютировал за национальную команду Украины. В желто-синей футболке он успел провести 34 матча и забить семь мячей. Он является первым игроком, кто сумел сделать хет-трик в составе сборной Украины.В Украине он выступал за "Волынь", "Металлист" и "Шахтер".

Где смотреть матч Сербия- Украина

Кстати, сборная Украина сегодня останется без поддержки в Белграде. Ранее сообщалось, что украинских болельщиков не пустят на стадион в Сербии. Это решение принято из соображений безопасности, чтобы избежать конфликтных ситуаций между болельщиками Сербии и Украины.

Смотрите, как Украина громила Сербию во Львове:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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