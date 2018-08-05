Марко Девич подписал контракт с "Сабахом"

Азербайджанский футбольный клуб "Сабах" из Баку подписал двухлетний контракт с 34-летним украинским форвардом Марком Девичем. Клуб усилился перед дебютом в высшем дивизионе чемпионата Азербайджана.

В чемпионате Украины Марко Девич выступал за "Волынь", "Металлист" и "Шахтер", после чего играл в российском чемпионате за "Рубин" и "Ростов". Последним клубом Девича был "Вадуц" из Лихтенштейна, за который он провел сезон.

Ранее мы писали, что Марко Девич отсудил у "Ростова" 40 миллионов. В январе 2017 года нападающий подписал с ростовчанами контракт на полтора года, но уже в июне договор расторгли по обоюдному согласию. Сразу после расторжения договора футболист обратился в ФИФА и обвинил клуб в неправомерных действиях. В итоге игрок выиграл суд.

В начале прошлого года Девич говорил, что не хочет играть в украинской Премьер-лиге из-за ее якобы низкого уровня.

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