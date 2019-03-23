Марлос не поможет Украине в матче против Люксембурга

Полузащитник "Шахтера" получил рецидив старой травмы и вернулся в Киев

Марлос возвращается в Украину. Фото: ФФУ

Марлос не поможет Украине в матче против Люксембурга //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/697/220/5c9697220f0fa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/697/220/5c9697220f0fa.jpg 2019-03-23T22:30:00+02:00 Футбол Полузащитник "Шахтера" получил рецидив старой травмы и вернулся в Киев

Сборная Украины сегодня отправилась из Лиссабона в Люксембург, где 25 марта проведет матч второго тура отборочного этапа на чемпионат Европы против местной сборной. Прямо из аэропорта команда отправилась в отель "Мелиа", который стал ее временным штабом.

В расположение прибыло 24 футболиста, так как рецидив старой травмы приводящей мышцы бедра вычеркнул из числа потенциальных участников поединка Марлоса. Полузащитник отправился в Киев вместе с остальными членами делегации ФФУ.

Сегодня в программе "сине-желтых" – ужин и отдых, завтра – теория, пресс-конференция главного тренера Андрея Шевченко и одного из игроков, а также предматчевая тренировка на поле стадиона "Жози Бартель".

Напомним, что вчера Украина сыграла вничью с чемпионами Европы Португалией не выезде. Наша команда сохранила свои ворота в неприкосновенности, несмотря на атакующую мощь португальцев во главе с Криштиану Роналду.

Ранее полузащитник нашей сборной Тарас Степаненко поделился инсайдом Александра Зинченко: "Роналду очень злой ушел в раздевалку".

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