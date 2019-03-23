Марлос не поможет Украине в матче против Люксембурга
Полузащитник "Шахтера" получил рецидив старой травмы и вернулся в Киев
Сборная Украины сегодня отправилась из Лиссабона в Люксембург, где 25 марта проведет матч второго тура отборочного этапа на чемпионат Европы против местной сборной. Прямо из аэропорта команда отправилась в отель "Мелиа", который стал ее временным штабом.
В расположение прибыло 24 футболиста, так как рецидив старой травмы приводящей мышцы бедра вычеркнул из числа потенциальных участников поединка Марлоса. Полузащитник отправился в Киев вместе с остальными членами делегации ФФУ.
Сегодня в программе "сине-желтых" – ужин и отдых, завтра – теория, пресс-конференция главного тренера Андрея Шевченко и одного из игроков, а также предматчевая тренировка на поле стадиона "Жози Бартель".
Напомним, что вчера Украина сыграла вничью с чемпионами Европы Португалией не выезде. Наша команда сохранила свои ворота в неприкосновенности, несмотря на атакующую мощь португальцев во главе с Криштиану Роналду.
Ранее полузащитник нашей сборной Тарас Степаненко поделился инсайдом Александра Зинченко: "Роналду очень злой ушел в раздевалку".
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