Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Марлос не поможет Украине в матче против Люксембурга

Сегодня, 22:30

Полузащитник "Шахтера" получил рецидив старой травмы и вернулся в Киев

Марлос возвращается в Украину
Марлос возвращается в Украину. Фото: ФФУ
Марлос не поможет Украине в матче против Люксембурга //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/697/220/5c9697220f0fa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/697/220/5c9697220f0fa.jpg Футбол Полузащитник "Шахтера" получил рецидив старой травмы и вернулся в Киев

Сборная Украины сегодня отправилась из Лиссабона в Люксембург, где 25 марта проведет матч второго тура отборочного этапа на чемпионат Европы против местной сборной. Прямо из аэропорта команда отправилась в отель "Мелиа", который стал ее временным штабом.

В расположение прибыло 24 футболиста, так как рецидив старой травмы приводящей мышцы бедра вычеркнул из числа потенциальных участников поединка Марлоса. Полузащитник отправился в Киев вместе с остальными членами делегации ФФУ.

Сегодня в программе "сине-желтых" – ужин и отдых, завтра – теория, пресс-конференция главного тренера Андрея Шевченко и одного из игроков, а также предматчевая тренировка на поле стадиона "Жози Бартель".

Напомним, что вчера Украина сыграла вничью с чемпионами Европы Португалией не выезде. Наша команда сохранила свои ворота в неприкосновенности, несмотря на атакующую мощь португальцев во главе с Криштиану Роналду.

Ранее полузащитник нашей сборной Тарас Степаненко поделился инсайдом Александра Зинченко: "Роналду очень злой ушел в раздевалку".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Сборная Украины, Евро-2020, Марлос

Вы сейчас просматриваете новость " Марлос не поможет Украине в матче против Люксембурга". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ФФУ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Швеция бьет Румынию на старте отбора на Евро-2020

Сегодня, 21:52

Голы и лучшие моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года

Чуда не случилось: Гибралтар дал бой Ирландии, но проиграл в отборе на Евро-2020

Сегодня, 21:37

Голы и лучшие моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года

Мальта выиграла битву карликов у Фарер в отборе на Евро-2020

Сегодня, 21:26

Большую часть второго тайма мальтийцы проводили в меньшинстве

Хочолава не помог: Грузия стартовала в отборе на Евро-2020 поражением от Швейцарии

Сегодня, 19:13

Голы и лучшие моменты матча квалификационного раунда

Криштиану Роналду хвалит сборную Украины: "Андрей Шевченко делает хорошую работу"

Сегодня, 17:21

Лидер португальцев уверен, что в следующих матчах его команда сыграет сильнее

Защитник сборной Украины Караваев: "Как говорит наш тренер, мячом еще никого не убивало"

Сегодня, 16:34

Украинский футболист восхищен поведением звезды сборной Португалии Криштиану Роналду

Панайотов разговаривал с Началовой за несколько часов до комы

Что о родителях говорит имя их ребенка?

Лариса Голубкина: "Миронов был патологически влюблен в Фатееву"

В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор

Моя королева! Дан Балан не скрывает чувств к Тине Кароль

Кто он: самый женственный знак Зодиака

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать

Звезда «Склифосовского» Мария Куликова закрутила роман с коллегой
Загрузка...

Кличко приложился кулаком к челюсти Усика: появилось фото встречи боксеров в Конча-Заспе

Сегодня, 11:06

Владимир поразил публику своей формой. Все в один голос говорят: "Он похудел!"

"Мы не дали забить чемпионам Европы!": Шевченко разобрал по полочкам матч с Португалией

Сегодня, 10:37

Главный тренер сборной Украины оценил, насколько Коноплянка и Марлос справились с новой ролью в команде

Украина сыграла вничью с чемпионами Европы: Криштиану Роналду не пробил Пятова

Вчера, 23:44

Текстовый онлайн поединка отборочного турнира чемпионата Европы с яркими фото из Лиссабона и видеоповторами голов

Шевченко против чемпионов Европы: где смотреть матч Португалия – Украина

Вчера, 20:48

Список трансляций отборочного матча к Евро-2020 на стадионе "Да Луж" на ТВ и в интернете

Шева как Блохин: три причины, почему сборная Украины выйдет на Евро-2020 с первого места

Вчера, 08:54

15 лет назад мы это уже проходили: такого же статуса тренер и того же калибра – соперники

Сергей Шнуров назвал виновницу развода Ксении Собчак и Виторгана

Борис Корчевников раскрыл личный секрет после смерти Началовой

Почему Быстрицкая не хотела целоваться с Глебовым на съемках