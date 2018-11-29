Марлос продлил контракт с "Шахтером" до 2021 года

Футбольный клуб "Шахтер" продлил контракт с полузащитником Марлосом. Новое соглашение рассчитано до конца 2021 года. Марлос перешел в "Шахтер" в июле 2014 года. Всего на его счету 183 матча и 52 гола за клуб во всех турнирах. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 15 играх и забил 6 мячей.

Марлос – чемпион Украины 2017, 2018 годов, обладатель Кубка Украины 2016, 2017, 2018 годов, обладатель Суперкубка Украины 2014, 2015, 2017 годов. Осенью 2017-го Марлос получил украинское гражданство и на сегодня провел уже 11 матчей за национальную сборную страны.

По итогам 2017 года бразилец был признан лучшим игроком года в составе "горняков". До перехода в "Шахтер" Марлос выступал в Украине за харьковский "Металлист", а еще ранее – за бразильские клубы "Сан-Паулу" и Коритиба".

Ранее мы писали, что эксперты портала WhoScored признали Марлоса лучшим игроком среди всех команд группы Украины в Лиге наций. Марлос с оценкой 7,8 возглавил группу, в которой выступали сборные Украины, Чехии и Словакии.