Марлос продлил контракт с "Шахтером" до 2021 года

Сегодня, 17:04

Полузащитник сборной Украины продолжит выступать в украинской Премьер-лиге

Марлос продлил контракт с &quot;Шахтером&quot;. Фото shakhtar,com
Марлос продлил контракт с "Шахтером". Фото shakhtar,com

Футбольный клуб "Шахтер" продлил контракт с полузащитником Марлосом. Новое соглашение рассчитано до конца 2021 года. Марлос перешел в "Шахтер" в июле 2014 года. Всего на его счету 183 матча и 52 гола за клуб во всех турнирах. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 15 играх и забил 6 мячей.

Марлос – чемпион Украины 2017, 2018 годов, обладатель Кубка Украины 2016, 2017, 2018 годов, обладатель Суперкубка Украины 2014, 2015, 2017 годов. Осенью 2017-го Марлос получил украинское гражданство и на сегодня провел уже 11 матчей за национальную сборную страны.

По итогам 2017 года бразилец был признан лучшим игроком года в составе "горняков". До перехода в "Шахтер" Марлос выступал в Украине за харьковский "Металлист", а еще ранее – за бразильские клубы "Сан-Паулу" и Коритиба".

Ранее мы писали, что эксперты портала WhoScored признали Марлоса лучшим игроком среди всех команд группы Украины в Лиге наций. Марлос с оценкой 7,8 возглавил группу, в которой выступали сборные Украины, Чехии и Словакии.
чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Марлос

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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