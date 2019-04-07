Марлос в строю: "Шахтер" прибыл в Харьков на суперматч против "Динамо"

"Горняки" прибыли в Харьков за день до матча Кубка Украины

Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Марлос в строю: "Шахтер" прибыл в Харьков на суперматч против "Динамо" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/9a6/f9a/5ca9a6f9ac733.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/9a6/f9a/5ca9a6f9ac733.jpg 2019-04-07T10:30:00+03:00 Футбол "Горняки" прибыли в Харьков за день до матча Кубка Украины

Вечером 6 апреля донецкий "Шахтер" прибыл в Харьков, где сегодня на ОСК "Металлист" поспорят с киевским "Динамо" за право сыграть в полуфинале Кубка Украины. Напомним, матч 1/4 финала национального Кубка начнется в 17:00. На нашем сайте уже доступен онлайн "Шахтер" – "Динамо" с видео голов и описанием всех опасных моментов.

К "украинскому классико" действующий обладатель Кубка готовится в таком составе:

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко;

Защитники: Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Исмаили, Сергей Кривцов;

Полузащитники: Сергей Болбат, Тарас Степаненко, Алан Патрик, Майкон, Максим Малышев, Виктор Коваленко, Веллингтон Нем, Марлос, Тайсон, Манор Соломон, Фернандо;

Нападающие: Оларенважу Кайоде, Жуниор Мораес.

Как видим, Марлс прибыл вместе с командой в Харьков, но его участие в матче до последнего остается под вопросом. Как заявили главный тренер "горняков" Паулу Фонсека: "Прилагаем все усилия, чтобы восстановить Марлоса к матчу с "Динамо".

Ранее Александр Сопко прокомментировал предстоящий матч "Шахтера" с киевлянами: "Перспектива остаться без трофеев – весомый раздражитель для "Динамо".

7 апреля состоится матч Шахтер – Динамо

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