Марлос выбирает борщ, а Кайоде – кус-кус: "Шахтер" показал, чем питаются игроки команды

Шеф-повар "Шахтера" Любомир Тошич рассказал, что готовит футболистам и сколько продуктов ежедневно уходит на питание чемпионов Украины. "Вчера была тяжелая игра, сегодня – день восстановления. Поэтому меню будет немного "посильнее". Мы стараемся, чтобы при каждом приеме пищи было много различных фруктов и овощей (на пару, запеченных, в свежем виде). Самую высокую ценность сохраняют овощи в свежем виде", – говорит шеф-повар.

"Для футболиста очень важно каждый день следить на своим рационом. В первую очередь за углеводами, потому что это энергия, которая им очень нужна при физических нагрузках. Приветствуется белок, но не в огромных количествах", – говорит Тошич.

"В день на команду уходит примерно 4-5 килограмм овощей, 8-9 килограмм мяса, курицы, индейки, кролика тоже 10 кг, рыба и морепродукты тоже до 10 кг. Кроме еды, очень важно что пьют футболисты. Это фреш. В день уходит литров 20. И конечно очень много воды", – рассказал Любомир.

"Суп №1, фаворит у всех игроков, как украинских, так и легионеров, – это украинский борщ. Марлос обожает борщ, Кайоде очень любит кус-кус в любом виде. Не обойтись без пасты", – подытожил Тошич.





Напомним, что в субботу в чемпионате Украины проходит класико. Онлайн матча "Шахтер" – "Динамо" идет на нашем сайте.