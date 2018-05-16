Анонс финала Лиги Европы: главный фаворит против "темной лошадки"

16 мая в 21:45 по киевскому времени в Лионе пройдет финал Лиги Европы между французским "Марселем" и испанским "Атлетико". На нашем сайте уже идет онлайн "Атлетико" – "Марсель": доступны фото из Лиона, комментарий, видео-повторы голов.

Как только "Атлетико" по итогам группового раунда Лиги чемпионов опустился в плей-офф Лиги Европы, мадридцы тут же предстали в роли главного фаворита турнира. Главным конкурентом подопечных Диего Симеоне считался лондонский "Арсенал", но жребий столкнул команды на стадии полуфинала (1:1 на выезде и 1:0 дома). "Марсель" же стартовал с квалификации второго по значимости евротурнира и стал той самой "темной лошадкой", от которой никто не ждал, а у нее получилось.

Стоит отметить, что по ходу текущего розыгрыша Лиги Европы команде Руди Гарсии везло со жребием. В 1/16 финала "Марсель" легко прошел португальскую "Брагу" (3:0 дома и 0:1 на выезде). Затем в обоих матчах был переигран "Атлетик" (3:1 дома и 2:1 на выезде), а в четвертьфинале и полуфинале по очереди разобрались с двумя "Ред Буллами" – сначала с "Лейпцпгом" (0:1 и 5:2), а потом и с "Зальцбургом". С австрийцами вышла самая напряженная дуэль и лишь в экстра-тайме "Олимпик" смог вырвать заветную путевку в финал.

А вот от "Атлетико" другого и не ждали: "матрасники" обязаны были со своим колоссальным еврокубковым опытом и звездным составом добираться до Лиона. Двух своих первых оппонентов по раунду плей-офф "Копенгаген" (4:1, 1:0) и "Локомотив" (3:0, 5:1) мадридский клуб просто не заметил. Несравнимо больше сопротивления оказали "Спортинг" (2:0, 0:1) и "Арсенал" (1:1, 1:0), но все же испанский клуб с присущей для себя хладнокровностью и с неким запасом не оставил шансов ни португальцам, ни англичанам.

"Атлетико" является фаворитом финального противостояния: коэффициент на завоевание трофея испанским клубом составляет 1.40, на успех французов котировка равна 3.0. Обе команды к решающей встрече подходят без каких-либо серьезных кадровых потерь. В игре "провансальцев" многое будет зависеть от их капитана Димитри Пайета, без которого сложно себе представить нынешний "Олимпик". Хавбек сборной Франции – лучший распасовщик текущего розыгрыша Лиги Европы с 7 голевыми передачами в 11 встречах. У мадридцев в таком разрезе выделять кого-то одного было бы неправильно, даже лидера атак Антуана Гризманна. А вот о том, что Диего Симеоне снова вынужден будет смотреть матч своей команды с вип-ложи, стоит напомнить. Аргентинский специалист продолжит отбывать дисквалификацию за удаление в первом матче против "Арсенала".

Ориентировочные составы на игру:

"Марсель": Пеле, Сакаи, Рами, Луис Густаво, Амави, Ангисса, Сансон, Лопес, Товен, Пайет, Окампос, Жермен

"Атлетико": Облак, Врсалько, Хименес, Годин, Лукас Эрнандес, Коке, Сауль, Габи, Корреа, Гризманн, Диего Коста

Богдан Архипенко