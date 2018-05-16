"Марсель": что нужно знать о команде перед финалом Лиги Европы

Сегодня французский "Марсель" и испанский "Атлетико" разыграют в Лионе первый евротрофей этого сезона. Финал Лиги Европы начнется в 21:45 и будет показан на канале "Футбол 2", текстовый онлайн будет доступен на нашем сайте. В ожидании финала расскажем о командах. Сейчас – французский "Марсель".

1. СЛАБЫ С ИСПАНЦАМИ. "Марсель" неудачно играет с испанскими командами в еврокубках. В пятнадцати встречах провансальцы победили лишь 4 раза при 3 ничьих и 8 поражениях. В частности, уступили "Валенсии" в финале Кубка УЕФА в 2004 году (0:2). Хотя в нынешнем сезоне им удалось эту статистику немного улучшить — в 1/8 финала они прошли "Атлетик" из Бильбао, победив дважды с общим счетом 5:2. Мадридский "Атлетико", наоборот, уверенно чувствует себя с французами, проиграв лишь раз при 6 победах и 5 ничьих. Ранее судьба сводила эти команды один раз — в групповом раунде ЛЧ 2008/09. Мадридцы победили дома (2:1), а на "Велодроме" было "сухо" — 0:0. С того времени в составах остался только голкипер "Марселя" Стив Манданда.

2. ДИМА, ВАЛЕРА И ФЛО. Димитри Пайе сделал семь голевых передач в текущем сезоне Лиги Европы и является лучшим ассистентом турнира. Лучший бомбардир "Марселя" в ЛЕ — Валер Жермен: 7 голов, но из них 5 еще в квалификации. А самый результативный игрок команды в чемпионате Франции — 25-летний Флориан Товен: 22 гола, 12 ассистов. Накануне он пообещал: "Мы преподнесем сюрпризы "Атлетико". Нам нужно побеждать в финале, чтобы пробиться в Лигу чемпионов". За тур до окончания чемпионата Франции команда Руди Гарсии занимает 4-е место и отстает от "Лиона", идущего в зоне ЛЧ, на одно очко.

3. КИЛОМЕТРАЖ. Для визита в Лион на финал "Марсель" преодолел лишь 313 километров. Тогда как "Атлетико" — 1236 км. В целом французы в этом евросезоне налетали 25 830 км, а испанцы, учитывая дальние вояжи в Баку, Копенгаген и Москву, — 42 160 км. Притом что "Олимпик" провел на две выездные игры больше из-за участия в квалификационных раундах. Самый дальний визит провансальцев получился в Турцию к "Коньяспору" (3186 км в одну сторону).

4. НА СТЕНУ. У "Марселя" имеются очевидные проблемы в обороне. В последних 18 матчах всех турниров им лишь дважды удалось сыграть на "ноль". Всего в текущем сезоне команда Руди Гарсии пропустила 64 гола (в среднем 1,06 за матч). "Атлетико" же с двадцатью пропущенными мячами в чемпионате Испании является наименее пропускающей среди всех команд топ-пятерки европейских лиг.

5. ЭВРАВИДЕНИЕ. По ходу нынешнего сезона "Марсель" расстался с опытнейшим Патрисом Эвра. Перед матчем 4-го тура Лиги Европы против "Витории Гимарайш" 36-летний защитник ударил ногой в лицо одного из болельщиков своей команды, потому что ему не понравилось, что фанаты скандировали в его адрес. Арбитр показал Эвра красную карточку еще до начала игры, а клуб разорвал контракт с футболистом.

6. ЕВРООТБОР. В истории "Марселя" есть очень темное пятно — в 1993 году они в пятый раз подряд стали чемпионами Франции, выиграли Лигу чемпионов, но за триумфом последовал грандиозный скандал. Как оказалось, тогдашний президент клуба Бернар Тапи вкладывал деньги в договорные матчи, подкупая соперников своей команды. За это "Олимпик" лишили чемпионства, перевели в Лигу 2, запретили играть в еврокубках, а также лишили матча за Суперкубок УЕФА. А ведь этот отобранный Кубок чемпионов-1993 был единственным евротрофеем "Марселя"! Еще у них — три сухих-сухих финала: Кубок чемпионов-1991 (0:0, 3:5 с "Црвеной"), Кубок УЕФА-1999 с "Пармой" (0:3) и КУЕФА-2004 с "Валенсией" (0:2).

7. НЕ СДРЕЙФИЛИ. В 2016 году "Марсель" был куплен Фрэнком Маккортом: американский король парковок заплатил предыдущей владелице, россиянке Маргарите Луи-Дрейфус, 45 млн евро. Кроме того, выкупил арендованных Товена (11 млн) и Ниже (7 млн) и вложил еще 64 млн на покупку Пайе, Луиса Густаво, Сансона, Жермена и Рами. Именно при нем команду возглавил француз Руди Гарсия, ранее приводивший "Лилль" к чемпионству в Лиге 1, а перед "Олимпиком" три года возглавлявший "Рому".

Напомним, что "Марсель" со скандалом вышел в финал Лиги Европы. Арбитр из России допустил результативную ошибку на 116-й минуте встречи.