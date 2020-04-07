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Марш-бросок на 30 километров и боевая стрельба: игрок "Тоттенхэма" подвергнется "жестоким" испытаниям в армии

7 апреля, 16:25

Максим Перепелица

Сон Хын Мин до мая должен будет пройти военные сборы

Игрок "Тоттенхэма" Сон Хын Мин, несмотря на карантин, отправится на военные сборы. Благодаря победе сборной на Азиатских играх-2019 Игрок избежал всеобщей воинской обязанности, однако должен пройти военные сборы. Футболист вернется в расположение клуба в мае. Форвард будет проходить подготовку на базе морских пехотинцев на острове Чеджудо. В Корее для нападающего подготовили специальную укороченную программу, но она выйдет очень насыщенной. В ходе военных сборов Сон будет подвергнут воздействию слезоточивого газа, проведет учения с открытым огнем и отправится в 30-километровый марш.

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В текущем сезоне Хын-Мин принял участие в 32 матчах за лондонский клуб во всех соревнованиях, в которых забил 16 мячей.

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Мы уже также писали, что Моуринью и Нагельсманн забавно обошли запрет УЕФА на рукопожатия. Главные тренеры "Тоттенхэма" и "Лейпцига" интересным образом поприветствовали друг друга в Лиге чемпионов.

Смотрите, как Сон Хын Мин забивал за "Тоттенхэм" в ворота "Баварии"

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чемпионат Англии Тоттенхэм Сон Хын Мин

Источник: Reuters

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