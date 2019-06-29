Марьян Швед провел первый матч за "Селтик"
Украинский футболист отыграл 45 минут в товарищеском поединке
Украинский полузащитник "Селтика" Марьян Швед дебютировал за новый клуб выйдя в стартовом составе в товарищеском матче против австрийского "Винера". Швед отыграл первые 45 минут матча и был заменен после перерыва.
На 17-й минуте Швед попробовал исполнить удар издали, но его парировал голкипер. На 33-й минуте Швед на пару с Форрестом создали отличный момент для Макгрегора, но тот его не реализовал.
Первый тайм завершился нулевой ничьей, а во второй половине "Селтик" сначала пропустил, а затем дважды забил и вырвал победу – 2:1.
Напомним, шотландцы купили полузащитника у "Карпат" зимой и оставили его в аренде до конца сезона, но в начале мая Швед присоединился к команде и был представлен в качестве игрока.
Марьян Швед провел успешный сезон в Премьер-лиге. Он забил 15 голов и сделал 4 результативные передачи в 26 матчах за львовские "Карпаты".
Для 21-летнего Шведа – это не первый вояж за рубеж. С 2015 по 2017 год он был в структуре испанской "Севильи", однако не провел ни одного матча в основном составе клуба.
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