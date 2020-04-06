"Машина, мыло и макароны": жена динамовца Гусева назвала ТОП-3 своих вещей на карантине

Жена известного в прошлом футболиста "Динамо", а ныне одного из тренеров дубля киевлян Олега Гусева Мария предложила своим подписчикам игру, чтобы не скучать на карантине. Правила следующие: "Представь, что на карантин ты можешь взять только три вещи. Все они должны начинаться на первую букву твоего имени. Что это будет?"
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"Поиграем? Мой вариант – машина, макароны, мыло", – написала у себя в Instagram Мария Гусева
Олег Гусев и его жена Мария. Фото – Instagram
Интересно, что фолловеры Марии Гусевой охотно подхватили от нее челлендж, предложив множество своих "наборов на карантин". Среди них и такие:
- Вискарь, вода, вареники)))
- Вино, водка, виски
- Друг, Душ, Диван
- Еда, единомышленники, ну....Евангелие
- Айфон, Айболит и апельсины
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Ранее футболист киевского "Динамо" показал шуточную форму на следующий сезон. Словенец Беньямин Вербич предложил в будущем играть в скафандрах.
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