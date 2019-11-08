Машина по забиванию голов: крутая "пушка" Яремчука помогла "Генту" обыграть "Вольфсбург"

Роман Яремчук / Фото: Reuters

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук забил свой 14-й мяч в текущем сезоне за "Гент", чем помог победить "Вольфсбург". Параллельно шел поединок "Александрия" – "Сент-Этьен", где мы вели онлайн матча.

При счете 0:1 в пользу соперника игрок атаки бельгийского клуба на 40-й минуте восстановил равновесие в игре.

Яремчук с лету пробил точно в угол ворот. Удар украинца был точным и сильным. Этот поединок выиграл "Гент" со счетом 3:1.Таким образом, бельгийский клуб вышел на первую строчку турнирной таблицы.

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Смотрите обзор матча "Вольфсбург" – "Гент":

Мы также рассказывали, что Яремчук не отказывается от своих слов о России. Яремчук отреагировал на истерию, которая разгорелась в России после его иронического комментария в адрес сборной России, которая собралась побеждать на Евро-2020 после победы над Шотландией.

Напомним, что ранее Роман Яремчук оформил дубль в матче против "Вольфсбурга" в Лиге Европы и помог "Генту" уйти от поражения. Спасительный мяч украинец забил на четвертой компенсированной минуте ко второму тайму.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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