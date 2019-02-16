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Машину с женой футболиста Икарди забросали камнями: она критикует клуб

Сегодня, 13:00

Ванда Нара несколько лет назад ушла от футболиста Макси Лопеса к Икарди, а теперь, по слухам, нашла нового фаворита

Агент и жена Икарди. Ванда Нара меняет футболистов как перчатки
Агент и жена Икарди. Ванда Нара меняет футболистов как перчатки. Фото: Instagram
Машину с женой футболиста Икарди забросали камнями: она критикует клуб //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/7ec/77e/5c67ec77e2b0d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/7ec/77e/5c67ec77e2b0d.jpg Футбол Ванда Нара несколько лет назад ушла от футболиста Макси Лопеса к Икарди, а теперь, по слухам, нашла нового фаворита

Ванда Нара, жена и агент нападающего "Интера" Мауро Икарди, попала в неприятную ситуацию. Ее машину, в которой она находилась вместе с детьми, закидали камнями. По данным издания Sportmediaset, инцидент не имел серьезных последствий: Ванда и дети отделались испугом.

Напомним, что на днях Икарди лишили капитанской повязки, а также он не попал в заявку команды на матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы против "Рапида". Руководство "Интера" осталось недовольно тем, что Икарди никак не прокомментировал заявления своей жены и агента, которая допустила несколько критических высказываний в адрес клуба.

В текущем сезоне Икарди провел 28 матчей и забил 15 голов во всех турнирах.

Несколько лет назад стало известно, что итальянская мафия предлагала переломать ноги футболисту Икарди. Все из-за того, что Икарди увел жену у своего друга футболиста Макси Лопеса. Это была та самая Ванда Нара.

А теперь, по данным итальянских СМИ, Ванда снова готова переметнуться к другому игроку! Сoronamagazine пишет, что Ванда Нара изменяет Икарди с его одноклубником – хорватским полузащитником Марцело Брозовичем.

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Тег жена, чемпионат Италии, Интер Италия, Мауро Икарди

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Сегодня|Спорт

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