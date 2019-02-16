Машину с женой футболиста Икарди забросали камнями: она критикует клуб
Ванда Нара несколько лет назад ушла от футболиста Макси Лопеса к Икарди, а теперь, по слухам, нашла нового фаворита
Ванда Нара, жена и агент нападающего "Интера" Мауро Икарди, попала в неприятную ситуацию. Ее машину, в которой она находилась вместе с детьми, закидали камнями. По данным издания Sportmediaset, инцидент не имел серьезных последствий: Ванда и дети отделались испугом.
Напомним, что на днях Икарди лишили капитанской повязки, а также он не попал в заявку команды на матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы против "Рапида". Руководство "Интера" осталось недовольно тем, что Икарди никак не прокомментировал заявления своей жены и агента, которая допустила несколько критических высказываний в адрес клуба.
В текущем сезоне Икарди провел 28 матчей и забил 15 голов во всех турнирах.
Несколько лет назад стало известно, что итальянская мафия предлагала переломать ноги футболисту Икарди. Все из-за того, что Икарди увел жену у своего друга футболиста Макси Лопеса. Это была та самая Ванда Нара.
А теперь, по данным итальянских СМИ, Ванда снова готова переметнуться к другому игроку! Сoronamagazine пишет, что Ванда Нара изменяет Икарди с его одноклубником – хорватским полузащитником Марцело Брозовичем.
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