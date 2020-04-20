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Мать братьев-тренеров из Италии умерла от коронавируса

20 апреля, 18:20

Александр Трикиша

Почти месяц женщина провела в больнице Брешии

74-летняя мать бывших футболистов-близнецов Антонио и Эмануэле Филиппини миссис Терри скончалась от коронавируса, информирует La Gazzetta dello Sport. Женщина поступила в больницу Брешии 25 марта, но проиграла свою битву за жизнь COVID-19.

Напомним, что Эмануэле Филиппини работает главным тренером "Реццато", Антонио Филиппини возглавляет "Ливорно".

Ранее мы писали, что после смерти мамы главный тренер "Манчестер Сити" Гвардиола не выходит на связь с Зинченко. Футболистов "Манчестер Сити" также попросили не беспокоить тренера в это тяжелое для него время.

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Также мы писали, что отец российского гонщика "Феррари" и партнера Шумахера, умер от коронавируса. Шварцман ушел из жизни 18 апреля после двух недель пребывания в больнице.

Добавим, что от коронавируса умер охранник Бейонсе и звезд НБА: он всего на семь часов пережил свою мать. Нурдину Саиду, который прикрывал собой звезд спорта и шоу бизнеса, было 56 лет – подробности семейной катастрофы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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футбол чемпионат Италии коронавирус Ливорно

Источник: FootBoom

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