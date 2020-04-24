Мать Неймара бросила 23-летнего парня, узнав из СМИ, что он гей

Роман Надин Гонсалвес с Тьяго Рамосом продлился всего две недели

Закончилась эпопея с новым отчимом звезды "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара. Некоторое время назад 52-летняя мать футболиста Надин Гонсалвес завела роман с 23-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом, который на пять лет младше самого Неймара.

СМИ разузнали, что ранее Рамос встречался со многими мужчинами, в том числе и с поваром бразильского футболиста. Также писалось, что у него были отношения с бразильским актером и стенд-ап комиком Карлиньосом Майа, миллионером Эдуардо Перейрой и пиар-консультантом Ириналдо Оливером.

Узнав о нетрадиционной сексуальной ориентации своего нового возлюбленного Надин бросила его. Их роман продлился всего две недели. Интересно, что между Неймаром и Тьяго Рамосом сложились теплые отношения, он приглашал парня на празднование своего дня рождения, а когда он начал встречаться с его мамой, форвард в соцсетях пожелал им счастья.

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Ранее мы писали, что ради возвращения в "Барселону" Неймар готов пойти на сумасшедшие жертвы. Бразилец может потерять крупную сумму денег. Правда, в связи с кризисом каталонцы вряд ли найдут нужную сумму для покупки бразильца.

Смотрите, как Неймар не попал по пустым воротам, играя на карантине с собаками:

Видео: Instagram

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