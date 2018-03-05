Мать юного футболиста лондонского "Арсенала" стала бомжом

Мать полузащитника лондонского "Арсенала" Эйнсли Мэйтленд-Найлса не имеет средств к существованию. Об этом сообщает The Mirror.

По информации издания, 38-летняя Джули Найлс вынуждена жить в металлическом контейнере площадью три квадратных метра. "Здесь нет туалета и моющих средств", – рассказал сотрудник службы по уходу за бездомными.

"Мой сын Эйнсли мог бы купить мне квартиру с двухнедельной зарплаты. Деньги вскружили ему голову. Пока он играет за "Арсенал", я скитаюсь. Это ужасно. Я просто хочу знать, что я сделала не так", – заявила мать футболиста.

20-летний Мэйтленд-Найлс получает 30 тысяч фунтов стерлингов в неделю и живет в апартаментах стоимостью 700 тысяч фунтов. В этом сезоне футболист провел 21 матч за "канониров" во всех турнирах. В составе "Арсенала" спортсмен стал обладателем Кубка Англии (2016/17). В 2017 году хавбек вместе со сборной Англии до 20 лет выиграл молодежный чемпионат мира.

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