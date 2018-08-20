Матч "Аякс" – "Динамо" будет судить юрист

Сегодня, 17:20

Поединок Лиги чемпионов обслужит француз Клеманс Тюрпен

Тюрпен работает на матче Лиги Европы. Фото AFP
Тюрпен работает на матче Лиги Европы. Фото AFP

Комитет арбитров УЕФА огласил назначения на первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов.

На поединке между амстердамским "Аяксом" и киевским "Динамо" будет работать бригада арбитров из Франции во главе с 36-летним Клеманом Тюрпеном. Привлекается к матчам французской Лиги 1 с 2008 года, арбитр ФИФА – с 2010-го. Работал на матчах финальных турниров ЧЕ-2016 и ЧМ-2018. По гражданской профессии – юрист.

Дважды пересекался Клеман и с "Динамо" на европейской арене. На стадии группового турнира Лиги Европы 2013/2014 "бело-синие" на выезде обыграли швейцарский "Тун" (2:0),  Тюрпен удалил динамовца Дьемерси Мбокани уже на 17-й минуте. А в групповом турнире Лиги чемпионов 2016/2017 зафиксировал выездное поражение "Динамо" от португальской "Бенфики" (0:1).

Ассистенты арбитра — Николя Дано и Сириль Грингуар.

Додаткои ассистенты арбитра — Рудди Буке и Николя Ренвилл

Четвертый арбитр — Гийом Дебар

Наблюдатель арбитража УЕФА — Леван Паниашвили (Грузия)

Делегат УЕФА — Гейр Шорштейнссон (Исландия).

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Напомним, что матч "Аякс" — "Динамо" состоится в среду, 22 августа, в Амстердаме на стадионе "Йоханн Кройфф Арена", начало — в 22:00 по киевскому времени.

Стал известен шорт-лист номинантов на звание лучшего игрока сезона-2017/18.
Лига чемпионов, Динамо Киев, арбитр, Аякс Амстердам

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Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

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