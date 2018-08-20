Матч "Аякс" – "Динамо" будет судить юрист

Комитет арбитров УЕФА огласил назначения на первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов.

На поединке между амстердамским "Аяксом" и киевским "Динамо" будет работать бригада арбитров из Франции во главе с 36-летним Клеманом Тюрпеном. Привлекается к матчам французской Лиги 1 с 2008 года, арбитр ФИФА – с 2010-го. Работал на матчах финальных турниров ЧЕ-2016 и ЧМ-2018. По гражданской профессии – юрист.

Дважды пересекался Клеман и с "Динамо" на европейской арене. На стадии группового турнира Лиги Европы 2013/2014 "бело-синие" на выезде обыграли швейцарский "Тун" (2:0), Тюрпен удалил динамовца Дьемерси Мбокани уже на 17-й минуте. А в групповом турнире Лиги чемпионов 2016/2017 зафиксировал выездное поражение "Динамо" от португальской "Бенфики" (0:1).

Ассистенты арбитра — Николя Дано и Сириль Грингуар.

Додаткои ассистенты арбитра — Рудди Буке и Николя Ренвилл

Четвертый арбитр — Гийом Дебар

Наблюдатель арбитража УЕФА — Леван Паниашвили (Грузия)

Делегат УЕФА — Гейр Шорштейнссон (Исландия).

Напомним, что матч "Аякс" — "Динамо" состоится в среду, 22 августа, в Амстердаме на стадионе "Йоханн Кройфф Арена", начало — в 22:00 по киевскому времени.

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