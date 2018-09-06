Матч Чехия – Украина под угрозой срыва

Сегодня в 21:45 в чешском городе Угерске-Градиште должен был начаться матч первого тура Лиги наций между сборными Чехии и Украины. Однако за пять минут до начала встречи на стадионе было темно.

Впервые свет на арене пропал минут за 50 до игры и поломку успели оперативно устранить. Однако за несколько минут до начала поединка снова на арене стало совсем темно.

Наш сайт ведет онлайн трансляцию матча Чехия – Украина из Угерске-Градиште.

На этой неделе состоялась презентация новой формы сборной Украины. Домашний комплект формы традиционного желтого цвета, гостевая – синего. Новинкой стало появление резервной формы сборной Украины белого цвета. Также, кроме экипировки полевых игроков, были представлены образцы формы голкиперов. Они красного и черного цветов. Изюминкой экипировки стал нанесенный на спину лозунг "Слава Украине".

Ранее был презентован трофей Лиги наций - кубок представляет собой флаг, элегантно спускающийся вокруг флагштока. Он олицетворяет все 55 национальных ассоциаций УЕФА.



