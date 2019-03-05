Матч "Челси" – "Динамо" обслужит рефери, удалявший в первом тайме Ярмоленко и Беланда

Словенец Славко Винчич будет работать на поединке Лиги Европы в Лондоне

Славко Винчич.

Матч "Челси" – "Динамо" обслужит рефери, удалявший в первом тайме Ярмоленко и Беланда //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e4f/51f/5c7e4f51f153d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e4f/51f/5c7e4f51f153d.jpg 2019-03-05T12:28:00+02:00 Футбол Словенец Славко Винчич будет работать на поединке Лиги Европы в Лондоне

В четверг, 7 марта, в Лондоне пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Челси" и киевским "Динамо". А сегодня УЕФА назначил главным арбитром встречи словенского менеджера по туризму Славко Винчича.

На международном уровне Винчич судит с 2010 году и однажды пересекался с киевлянами. В феврале 2015 года Винчич обслуживал первый поединок 1/16 финала Лиги Европы "Генгам" – "Динамо". Уже в первом тайме словенец удалил двух динамовцев – Андрея Ярмоленко и Юнеса Беланда. Это помогло французам добыть волевую победу – 2:1. Правда, в ответном поединке "Динамо" выиграло – 3:1 и вышло в следующий раунд еврокубков.

Матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 7 и 14 марта. Финал Лиги Европы в этом году пройдет в Баку 29 мая.

Напомним, что сегодня состоятся ответные поединки 1/8 финала Лиги чемпионов. В Мадриде "Реал" принимает амстердамский "Аякс". Первую встречу в гостях выиграли испанцы со счетом – 2:1. Мы ведем онлайн трансляцию матча "Реал" – "Аякс".

Анонс матча Лиги Европы "Челси" – "Динамо":

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