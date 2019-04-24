Матч чемпионата Голландии прервали из-за сильной грозы с молниями

Матч "Зволле" – "Гронинген" был остановлен на 57-й минуте, поединок продолжится 29 апреля со счета 1:2

Матч чемпионата Голландии между "Зволле" и "Гронингеном" был прерван из-за сильной грозы. Фото: Getty Images

Матч 32-го тура чемпионата Голландии по футболу между "Зволле" и "Гронингеном" был прерван из-за сильной грозы. Игра была остановлена из-за ухудшения погодных условий на 57-й минуте. Счет к тому времени был 1:2. Доигровка пройдет в понедельник, 29 апреля, и начнется в 20:00 по киевскому времени. Все болельщики, купившие билеты на игру, вновь смогут попасть на стадион.

Обе команды находятся в середине турнирной таблицы. "Гронинген" с 42 очками занимает девятое место, а "Зволле" идет 13-м, отставая на 7 очков.

Напомним, что ранее из-за "Аякса" перенесли тур чемпионата Голландии. Амстердамскому клубу дали больше времени на подготовку к Лиге чемпионов.

Турнирная таблица чемпионата Голландии:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 АЯКС 32 26 2 4 111-30 80 2 ПСВ 31 24 5 2 92-24 77 3 ФЕЙЕНООРД 32 19 5 8 71-38 62 4 АЗ АЛКМААР 32 16 7 9 61-39 55 5 УТРЕХТ 32 14 8 10 56-46 50 6 ХЕРАКЛЕС 32 15 3 14 56-60 48 7 ВИТЕСС 32 12 11 9 61-49 47 8 ВИЛЛЕМ II 31 13 5 13 54-60 44 9 ГРОНИНГЕН 31 12 6 13 34-37 42 10 ХЕРЕНВЕН 32 9 11 12 61-69 38 11 ВВВ ВЕНЛО 32 10 8 14 42-58 38 12 АДО ДЕН ХААГ 31 9 9 13 47-60 36 13 ЗВОЛЛЕ 31 10 5 16 39-51 35 14 ФОРТУНА 32 9 7 16 49-73 34 15 ЭММЕН 32 8 8 16 37-70 32 16 ДЕ ГРАФСХАП 32 8 5 19 36-65 29 17 ЭКСЕЛЬСИОР 31 7 6 18 36-70 27 18 НАК БРЕДА 32 5 7 20 28-72 22

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