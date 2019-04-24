Матч чемпионата Голландии прервали из-за сильной грозы с молниями
Матч "Зволле" – "Гронинген" был остановлен на 57-й минуте, поединок продолжится 29 апреля со счета 1:2
Матч 32-го тура чемпионата Голландии по футболу между "Зволле" и "Гронингеном" был прерван из-за сильной грозы. Игра была остановлена из-за ухудшения погодных условий на 57-й минуте. Счет к тому времени был 1:2. Доигровка пройдет в понедельник, 29 апреля, и начнется в 20:00 по киевскому времени. Все болельщики, купившие билеты на игру, вновь смогут попасть на стадион.
Обе команды находятся в середине турнирной таблицы. "Гронинген" с 42 очками занимает девятое место, а "Зволле" идет 13-м, отставая на 7 очков.
Напомним, что ранее из-за "Аякса" перенесли тур чемпионата Голландии. Амстердамскому клубу дали больше времени на подготовку к Лиге чемпионов.
Турнирная таблица чемпионата Голландии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|АЯКС
|32
|26
|2
|4
|111-30
|80
|2
|ПСВ
|31
|24
|5
|2
|92-24
|77
|3
|ФЕЙЕНООРД
|32
|19
|5
|8
|71-38
|62
|4
|АЗ АЛКМААР
|32
|16
|7
|9
|61-39
|55
|5
|УТРЕХТ
|32
|14
|8
|10
|56-46
|50
|6
|ХЕРАКЛЕС
|32
|15
|3
|14
|56-60
|48
|7
|ВИТЕСС
|32
|12
|11
|9
|61-49
|47
|8
|ВИЛЛЕМ II
|31
|13
|5
|13
|54-60
|44
|9
|ГРОНИНГЕН
|31
|12
|6
|13
|34-37
|42
|10
|ХЕРЕНВЕН
|32
|9
|11
|12
|61-69
|38
|11
|ВВВ ВЕНЛО
|32
|10
|8
|14
|42-58
|38
|12
|АДО ДЕН ХААГ
|31
|9
|9
|13
|47-60
|36
|13
|ЗВОЛЛЕ
|31
|10
|5
|16
|39-51
|35
|14
|ФОРТУНА
|32
|9
|7
|16
|49-73
|34
|15
|ЭММЕН
|32
|8
|8
|16
|37-70
|32
|16
|ДЕ ГРАФСХАП
|32
|8
|5
|19
|36-65
|29
|17
|ЭКСЕЛЬСИОР
|31
|7
|6
|18
|36-70
|27
|18
|НАК БРЕДА
|32
|5
|7
|20
|28-72
|22
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