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Матч чемпионата Голландии прервали из-за сильной грозы с молниями

Вчера, 23:54

Матч "Зволле" – "Гронинген" был остановлен на 57-й минуте, поединок продолжится 29 апреля со счета 1:2

Матч чемпионата Голландии между "Зволле" и "Гронингеном" был прерван из-за сильной грозы
Матч чемпионата Голландии между "Зволле" и "Гронингеном" был прерван из-за сильной грозы. Фото: Getty Images

Матч 32-го тура чемпионата Голландии по футболу между "Зволле" и "Гронингеном" был прерван из-за сильной грозы. Игра была остановлена из-за ухудшения погодных условий на 57-й минуте. Счет к тому времени был 1:2. Доигровка пройдет в понедельник, 29 апреля, и начнется в 20:00 по киевскому времени. Все болельщики, купившие билеты на игру, вновь смогут попасть на стадион.

Обе команды находятся в середине турнирной таблицы. "Гронинген" с 42 очками занимает девятое место, а "Зволле" идет 13-м, отставая на 7 очков.

Напомним, что ранее из-за "Аякса" перенесли тур чемпионата Голландии. Амстердамскому клубу дали больше времени на подготовку к Лиге чемпионов.

Турнирная таблица чемпионата Голландии:

М КлубИВНПМячиОчки
1 АЯКС322624111-3080
2 ПСВ31245292-2477
3 ФЕЙЕНООРД32195871-3862
4 АЗ АЛКМААР32167961-3955
5 УТРЕХТ321481056-4650
6 ХЕРАКЛЕС321531456-6048
7 ВИТЕСС321211961-4947
8 ВИЛЛЕМ II311351354-6044
9 ГРОНИНГЕН311261334-3742
10 ХЕРЕНВЕН329111261-6938
11 ВВВ ВЕНЛО321081442-5838
12 АДО ДЕН ХААГ31991347-6036
13 ЗВОЛЛЕ311051639-5135
14 ФОРТУНА32971649-7334
15 ЭММЕН32881637-7032
16 ДЕ ГРАФСХАП32851936-6529
17 ЭКСЕЛЬСИОР31761836-7027
18 НАК БРЕДА32572028-7222

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Тег чемпионат Голландии, Зволле, Гронинген

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Сегодня|Спорт

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