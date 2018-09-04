Матч чемпионата Испании "Жирона" – "Барселона" пройдет в Майами

Поединки испанской Примеры будут проводиться в США и Канаде

Первым матчем чемпионата Испании, сыгранным в США, станет встреча "Жироны" и "Барселоны". По информации Sport.es, игра состоится в Майами на стадионе Hard Rock Stadium 27 января. Арена вмещает 65 тысяч зрителей.

В данный момент "Жирона" прорабатывает варианты компенсации болельщикам. Клуб планирует предоставить фанатам бесплатные билеты на самолет до США, приоритетное право выкупа билетов на матч против "Барсы" в первом круге, а также же планирует вернуть 20% стоимости сезонных абонементов их владельцам.

Ранее стало известно, что испанская лига достигла соглашения с многонациональной компанией Relevant, в рамках которого в течение 15 лет матчи Примеры будут проводиться на территории США и Канады.

Напомним, что президент Испанской ассоциации футболистов Давид Агансо выступил с официальным заявлением по итогам встречи с капитанами клубов Примеры. "Футболисты возмущены и очень удивлены, и мы все единогласно выступаем против этого решения", – заявил Агансо.

Отметим, что ранее матч за Суперкубок Испании "Барселона" – "Севилья" прошел в Марокко.