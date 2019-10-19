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Матч команды Паулу Фонсеки в чемпионате Италии под угрозой срыва

19 октября, 18:30

Генуя страдает от обильных дождей

Стадион "Сампдории"

Стадион "Сампдории" / Фото: Reuters

Матч 8-го тура чемпионата Италии между "Сампдорией" и "Ромой", который должен пройти в воскресенье, 20 октября, оказался под угрозой срыва. Как сообщает Sky Sport Italia, из-за проливных дождей в Генуе службы по чрезвычайным происшествиям объявили "оранжевый" уровень угрозы наводнения.

Матч будет автоматически отменен в случае перехода на "красный" уровень. При "оранжевом" судьбу матча будут определять на специальном совещании.

Напомним, что два года назад матч "Сампдория" – "Рома" был перенесен по таким же причинам.

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Ранее мы писали, что главному тренеру "Ромы" Паулу Фонсеке сократили срок дисквалификации за споры с арбитром. Экс-тренер "Шахтера" должен пропустить матч против "Сампдории", но Фонсека вернется на тренерский мостик на важнейший матч против "Милана", который состоится 27 октября.

Добавим, что "Сампдория" накануне назначила главным тренером знаменитого Клаудио Раньери. Это он сумел привести "Лестер" к сенсационному чемпионству в Англии несколько сезонов назад.

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Как мы писали ранее, Шевченко сделал жесткое заявление о работе в "Милане": теперь все вопросы отпали. Обладатель "Золотого мяча" отказался возглавить клуб из Италии, решив полностью сосредоточиться на сборной Украины.

Смотрите, как "Верона" – обыгрывала "Сампдорию":

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наводнение чемпионат Италии Сампдория Рома Италия

Источник: Сегодня|Спорт

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