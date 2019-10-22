Матч Кубка Англии, остановленный из-за проявлений расизма, переиграют

Тренер увел свою команду с поля после расистских оскорблений в адрес вратаря

Кубок Англии / Фото: AFP

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Руководство футбольной ассоциация Англии приняло решение о переигровке матча 4-го квалификационного раунда Кубка Англии "Харинги Боро" – "Йовил", который был сорван из-за расизма. Повторный матч состоится 29 октября.

Напомним, поединок был остановлен во втором тайме при счете 1:0 в пользу "Йовила" из-за болельщиков, которые оскорбляли вратаря "Харинги Боро" Дугласа Пайетата по расистскому признаку. Главный тренер клуба Том Лойзу увел команду с поля и отказался продолжать матч.

"Мы обеспокоены проявлениями дискриминации со стороны болельщиков по отношению к одному из футболистов. В футболе нет места расизму. Мы работаем в плотном контакте с властями, чтобы предпринять соответствующие меры", – говорится в заявлении футбольной ассоциации.

Ранее мы писали, что украинский вратарь латвийского клуба "Вентспилс" Константин Махновский отстранен на 10 матчей в турнирах под эгидой УЕФА. Такое наказание 30-летний футболист получил по итогам ответного матча отборочного раунда Лиги Европы с мальтийским клубом "Гзира Юнайтед". На последних минутах матча на Мальте Махновский получил красную карточку. Мальтийская сторона заявила, что Махновский якобы допустил оскорбления на расистской почве.

Также мы писали, что темнокожих футболистов призвали покинуть чемпионат Италии. В Серии А разгорелся расистский скандал после матча "Интер" – "Кальяри".

Добавим, что болгарские болельщики оскорбляли темнокожих игроков сборной Англии. Те ответили шестью голами:

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